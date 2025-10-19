Haberler

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık
İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Gazze'nin güneyine yeni saldırı dalgası başlatıldı. Güney Komutanlığı öncülüğünde yürütülen saldırıların Hamas'ın altyapısına yönelik olduğu vurgulandı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını bozdu. İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'A SALDIRI DALGASI BAŞLATTIK

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerine tanksavar füzesi ve ateşli silahlarla saldırdığı iddia edilerek, buna karşılık olarak bölgede saldırılara başlandığı belirtildi. Güney Komutanlığı öncülüğünde yürütülen saldırıların Hamas'ın altyapısına yönelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık" denildi. Ayıca Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Durumun tehlikesinden ötürü yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

NETANYAHU: GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN HIZINI ARTIRMAYA HAZIRLANIYORUZ

Saldırıların ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli bir yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN DA AÇIKLAMA VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze'nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan 'kırmızı bölgeler' olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz."

"REFAH'TA HAMAS ATEŞ AÇTI" İDDİASI

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde, Hamas'ın Refah bölgesinde askerlere ateş açtığını, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtmişti. Han Yunus'ta da birliklere yaklaşan bir başka Hamas grubu olduğunu öne süren İsrail, "acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceğini" bildirmişti.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İSRAİL ATEŞKESİ EN AZ 47 KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin dün yaptığı açıklamaya göre ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı. Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı dile getirildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İKİ REHİNE CENAZESİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, iki rehinenin cansız bedenini daha Kızılhaç'tan aldı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, rehinelerin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailelerine haber verileceği aktarıldı. Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği rehine cenazelerinin sayısı 12'ye çıktı. Hayatını kaybeden 28 rehineden 16'sının cesedi hala Gazze'de bulunuyor. İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etti.

REFAH SINIR KAPISI'NIN DURUMU

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağını duyurmuştu. Mısır'da bulunan Filistinlilerin buradan Gazze'ye giriş yapabileceğini belirten büyükelçilik, insani yardımların girişine Refah üzerinden girişine ise İsrail tarafından izin verilmeyeceğini kaydetmişti.

İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

