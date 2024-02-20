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İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli yerinden edildi

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İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, saldırılar nedeniyle yerlerinden olmaya devam ediyor. İsrail'in insani yardım girişini engellemesi sonucu Gazze'nin kuzeyinde açlık ve yıkım yaşanıyor. Binlerce Filistinli tekrar yollara düşmek zorunda kaldı.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, saldırılar nedeniyle yerlerinden olmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırılarının başlıca hedefleri arasında Gazze'nin kuzeyi yer alıyor.

Saldırılar nedeniyle harabeye dönen bölgeden ayrılmak istemeyen Filistinliler, 4 ayı aşkın süredir en temel insani ihtiyaçlardan mahrum yaşıyor.

Gazze'yi yaşanamaz hale getiren İsrail, başta kuzeyi olmak üzere bölgeye insani yardım girişini engellemeyi sürdürüyor.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişimlerinin büyük bir kısmına da izin vermedi.

Bu nedenle Gazze'nin kuzeyinde un kalmadığı için Filistinliler hayvan yemlerini öğütüp ekmek yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü

Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinli bu sabah yeniden yerlerinden edildi.

İsrail kara güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

Ellerindeki birkaç poşet ile Filistinliler, Ez-Zeytun Mahallesi'nden daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ne doğru yola koyuldu.

Kadın, çocuk ve yaşlılar yaya olarak bölgeden ayrılıyor

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturması dikkati çekti. Kimisi eşek arabası, kimisi bisikletle birkaç parça eşyasını taşımaya çalıştı.

Büyük kısmının ise araç bulunmaması nedeniyle yaya olarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı görüldü. Hasta ve yaşlı olanlar ise İsrail'in tahrip ettiği sokaklarda yakınlarınca tekerlekli sandalyeyle bölgeden taşınmaya çalışıldı.

Sokaklardaki yıkım göze çarpıyor

Filistinlilerin geçtiği sokaklarda, İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkımın boyutları dikkati çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşan Filistinlilerden yerlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Filistinlilerin büyük bir bölümü, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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