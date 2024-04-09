'İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) " İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan " İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"YAKIT ALAN UÇAKLARIN TAMAMI YOLCU UÇAĞIDIR"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." denildi.

"BU İFTİRAYI YAYANLARI MAHKEMEYE VERİP TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, sosyal medya kendi fotoğrafı kullanılarak öne sürülen iddialara tepki gösterdi. Açıklama yapan Bayraktar, "Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı önceki gün, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı. 54 ürün grubu arasında "uçak benzini ve jet yakıtı" ise dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Gazze'yi vuran İsrail'e jet yakıtı Türkiye'den gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise, iddialara ilişkin Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Gazze için Eminönü'nde düzenlenen yürüyüşteki görselini kullandı.