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MUHAMMED MACİD/RAMZİ MAHMUD - İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik duyurduğu yeni saldırılarla Filistinli aileleri, su, elektrik ve barınak eksikliği yaşanan aşırı kalabalık bölgelere göç etmeye zorladı.

İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle Ekim 2023'ten beri defalarca yerinden edilen Filistinli aileler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine doğru saldırılarını genişletmesiyle bir kez daha sığınacak yer arıyor.

Gazze Şeridi'nde giderek daralan alanlarda barınmaya çalışan Filistinli aileler, ulaşım imkanlarının kısıtlılığı ve alternatif sığınma alanlarının bulunmaması nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

İsrail ordusunun duyurduğu yeni "askeri operasyon", ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana ilk kez "Sarı Hat"ın batısına karadan saldırılar düzenlenmesi anlamına geliyor. İsrail'in bu saldırıları, Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarını çevreleyen 660, 661 ve 666 numaralı bölgeleri kapsıyor.

İsrail ordusu Sarı Hat'ın 200 metre batısına kadar ulaştı

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Salahaddin Caddesi üzerindeki Vadi Gazze Köprüsü yakınlarında bulunan el-Muğraka bölgesi ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Dave Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri araçları, yoğun ateş ve topçu bombardımanı eşliğinde doğudan ilerledi.

Filistinli kaynaklar ise İsrail güçlerinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan hattın yaklaşık 200 metre batısına kadar ulaştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "Sarı Hat", 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle birlikte fiili sınır çizgisi haline geldi.

Sarı Hat, İsrail ordusunun batısına çekildiği bölgelerle doğusunda işgalini ve askeri varlığını sürdürdüğü alanları birbirinden ayırıyor.

Ateşkesin başlangıcında İsrail, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol altında tutarken, yerel tahminlere göre geçen ekim ayında fiili kontrol alanını yaklaşık yüzde 70'e çıkardı.

İsrail ordusu, Filistinlileri yeniden yerinden ediyor

Yerel kaynaklar ve Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun ilerleyişi üzerine Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki Dave Mahallesi ve çevresinde yaşayan Filistinli aileler, çadırlarını ve evlerini terk ederek kampın iç kesimlerine doğru göç etti.

Nusayrat Mülteci Kampı ve çevresi, Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail bombardımanından kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

Yerinden edilen Filistinli ailelerin önemli bir bölümü tarım arazilerinde, okul bahçelerinde, yol kenarlarında ve yıkılmış binaların çevresinde kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası, daha önce defalarca yerinden edilen ailelerin barınma sorununu daha da ağırlaştırıyor.

Filistinli aileler, su, elektrik, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişim imkanı bulunmayan alanlarda çadır kuracak yer ararken, bir kısmı da aşırı kalabalık sığınma merkezlerinde yaşayan yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor.

Ulaşım imkanları yok edilen Gazze, yeni bir göçle karşı karşıya

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kapsamında binlerce aracı imha ederek Filistinli ailelerin çocukların yanı sıra yaşlı, hasta ve yanlarına alabildikleri eşyaları taşıma imkanını ortadan kaldırdı.

Araç bulamayan Filistinliler, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyayla uzun mesafeleri yürüyerek aşmak zorunda kalıyor veya at arabaları gibi alternatif ulaşım araçlarını kullanıyor.

Yerinden edilme süreci, yürümekte güçlük çeken yaşlı, hasta, yaralı ve engelli bireylerin bulunduğu aileler açısından daha da zorlaşıyor.

Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Sözcüsü Enis Arafat, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze Şeridi'nde kayıtlı yaklaşık 70 bin aracın yüzde 70'inden fazlasının tamamen veya kısmen imha edildiğini belirtti.

İmha edilen araçlar arasında özel otomobillerin yanı sıra toplu taşıma araçları, otobüsler ve ambulansların da bulunduğunu aktaran Arafat, ayrıca binlerce aracın yakıt, yağ ve yedek parça eksikliği nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki yol ağının yaklaşık yüzde 77'sinin İsrail saldırılarında hasar görmesi de ulaşım krizini derinleştiriyor.

5 bin 260 Filistinli saldırı tehdidi altında

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırı düzenlediği veya hedef aldığı bölgelere bitişik 6 sığınma merkezinde ve çevresinde yaşayan 865 aileden toplam 5 bin 260 Filistinlinin doğrudan tehlike altında bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in saldırılarının ve tahliye emirlerinin sürmesinin on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit ettiğine işaret edilen açıklamada, güvenli sığınma alanlarının bulunmaması nedeniyle yeni göç dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Filistinli ailelerin yaşadığı sıkıntılar, göç ettikleri bölgelere ulaşmalarıyla da sona ermiyor. Yerinden edilenleri kabul eden bölgelerde su, gıda, elektrik ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 13 Kasım'da yayımladığı rapora göre, incelenen ailelerin yüzde 66'sı, kişi başına günlük 6 litre olarak belirlenen asgari içme suyu ihtiyacının altında suya erişebiliyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin enerji altyapısının yaklaşık yüzde 90'ını yok etti

BM verileri, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nin elektrik dağıtım şebekesi de dahil olmak üzere enerji altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok edildiğini ortaya koyuyor.

Sağlık merkezleri, su kuyuları ve tuzdan arındırma tesisleri, yakıt ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle çalışmaları aksayan jeneratörlere bağımlı durumda.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık, hastalıkların yayılması ve atık birikimi; hijyen tesisleri, tuvaletler ve yardım dağıtım noktaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli şiddetli açlıkla karşı karşıya

BM'nin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik sıcak yemek dağıtımını günde 1 öğünden 2 günde 1 öğüne düşürmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu arada, çadırları su altında bırakan ve barınaklara zarar veren fırtınanın ardından yerinden edilmiş Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani riskler daha da arttı. OCHA'ya göre, kasım ayı boyunca Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 226 bin kişi yağışlardan etkilendi.

Gazze'deki 2,1 milyon Filistinli, 110 kilometrekareye sıkışmış durumda

BM verilerine göre, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,1 milyon Filistinli yaşıyor, bunların 1,7 milyondan fazlası yerinden edilmiş durumda.

BM'nin dün yayımladığı rapora göre, WFP'nin Filistin Ülke Direktörü Sean Hughes, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanın yaklaşık yüzde 70'e ulaştığını belirtti.

Bu durumda, Gazze'deki 2,1 milyon kişi İsrail'in işgali dışında kalan yaklaşık 110 kilometrekareye sıkışmış durumda.

Bu alanın tamamı ise yerleşime elverişli değil. Yıkılmış bölgeler, tarım arazileri, yollar ve hasar gören sivil altyapı da bu alanın içinde bulunuyor.

OCHA'nın kasım ayında yayımladığı haritaya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 622 bin Filistinli yaşıyor. Bunların 460 bini çadırlarda barınıyor.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısındaki saldırılarını sürdürmesi, Filistinlilerin barınabileceği alanları daha da daraltırken yeni göç dalgalarının zaten aşırı kalabalık olan ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıdan yoksun bölgelere yönelmesine yol açabilir.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresinde yeni bir saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde "askeri operasyon" başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA