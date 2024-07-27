Üye Girişi
Haberler

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Deyr Belah kentindeki Hadice Okulu'nda bulunan sahra hastanesine saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombaladı.

3 FÜZE FIRLATILDI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki Hadice Okulunda bulunan sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi. Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu okuldaki sahra hastanesine 3 füze fırlattığı aktarıldı.

"KATLİAMIN DEVAM ETMESİNDE İSRAİL VE ABD YÖNETİMİ SORUMLU"

İsrail tarafından işlenen bu "katliamların" sağlık sistemini, hastaneleri yıkarak, hizmet dışı bıraktığına işaret edilen açıklamada, "yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" vurgulandı. Açıklamada, "Sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilmemesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük baskı var" denildi.

YİNE "İNSANİ BÖLGE" HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine saldırı düzenlediğini" iddia etti. İsrail ordusunun hedef aldığı okul, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırdığı bölgede bulunuyor.

İşte bölgeden kareler;

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Sahra Gazze Güncel Haberler

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı? Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
500

Yorumlar (11)

Aslan Durakoğlu:

Rabbim buyuk.

40
2
yanıtYanıtla
SMMM:

HİTLER BÜYÜK ADAMMIŞ.

40
1
yanıtYanıtla
SUNSET null:

yazık, günah. sinek öldürür gibi durmayan bir katliam. niye laftan başka yaptırım yok niye!

21
0
yanıtYanıtla
HOZKAN:

Alkışlayanlar bunu da alkışlamayı unutmayın, sakın....

17
0
yanıtYanıtla
Casus:

İslam aleminin çaresizliğine bakın! Tek yapabildiği “ Allah kahretsin, Allahu ekber” diye bağırmak! Allah artık her haltı işleyen ama sıkışınca Allah’ı arayan insanları istemiyor! Gerçi bu işlerin arkasında şeytani planlar var ama İslamiyette her haltı işlemekle şeytanın ekmeğine yağ sürüyor! (Tabiki çok iyi insanlar var ama nasıl bir kazan çorbanın içine bir küçük fare düşse mundar olur, islam alemi de Allah’ın gözünde mundar olmuştur!)

10
0
yanıtYanıtla
VEFA:

İslam alemi yok artık Menfaatleri için İslamı kullanan alemler var!..

yanıt1
yanıt0
Muharrem Gezer:

YIKILASIN İSRAİL!!! ENKAZINI GÖREYİM SANA DEVLET DİYENİN YÜZÜNE TÜKÜREYİM...

8
0
yanıtYanıtla
Ay Ce:

Şerefsiz dinsizler

6
0
yanıtYanıtla
Raşit Tanış:

Allah bir gün mutlaka bu canilere hesap soracak bu zulmün bu katliamın elbet karşılığı olacak bu savaş değil barbarlık bilerek hastane, okul, vuruluyor çoluk çocuk katlediliyor yakındır siyonistlerin ettiğini bulması …

3
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Ne kadar mantıksız olursa olsun. "Zihin inanmak istediğini zor durumdan kurtarmak ve yüceltmek için muhakkak bir çıkar yol bulur! "

3
2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title