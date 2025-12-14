Haberler

İsrail, Sydney'deki saldırı nedeniyle Avustralya hükümetine tepki gösterdi

Güncelleme:
İsrail hükümeti, Sydney'deki silahlı saldırının, Avustralya'nın Gazze'ye yönelik eleştirileri ve antisemitik politikalarından kaynaklandığını iddia etti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı. İsrail yetkilileri, Avustralya hükümetini antisemitizme karşı önlem almamakla suçladı.

İsrail hükümeti, Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren Avustralya hükümetinin "antisemitik politikalarından" kaynaklandığını iddia ederek tepki gösterdi.

İsrailli siyasetçiler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, Avustralya'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin tepkilerini paylaştı.

Tel Aviv yönetimi, Avustralya hükümetini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara izin verdiği ve "yükselen antisemitizme" karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Sydney'deki saldırıya yol açmakla suçladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı "korkunç" olarak nitelerken "Avustralya hükümetine, ülkede yaşayan Yahudilere zarar gelmesini önlemek için, ülkede yayılan suç niteliğindeki antisemitizmi kökünden ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini defalarca uyardık." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırı karşısında dehşete düştüğünü öne sürerek "Bunlar, son iki yıldır Avustralya sokaklarında yaşanan Yahudi karşıtı şiddet olaylarının, "intifadayı küreselleştirin" şeklindeki Yahudi karşıtı ve kışkırtıcı çağrıların sonuçlarıdır." iddiasında bulunurken Kanberra yönetimini "Avustralya hükümeti artık aklını başına toplamalı." sözleriyle tehdit etti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Avustralya hükümetinden ülkede artan antisemitizme sert bir şekilde müdahale etmesini ve Yahudileri korumayı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail'e karşı boykotları ve Filistin'e destek veren yürüyüşleri normalleştirdiği gerekçesiyle yüklendiği Avustralya hükümetini düzenlenen saldırının sorumluluğunu taşımakla suçladı.

Sydney'deki saldırıda 10 kişi öldü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
