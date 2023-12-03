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İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze Şeridi'nde Savaşın Güneye Yayıldığını Açıkladı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını ve Hamas komutanlarını hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde kara operasyonuna başladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını ve Hamas komutanlarını hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuştu.

Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını "tamamen olmasa da dağıttıklarını" ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz." dedi.

İsrail Ordu Radyosu: Gazze'nin güneyinde de "kara harekatı" başladı

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde, ordunun "Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı" belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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