Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi

İran'da İsrail füzesinin isabet etmesi sonucu Hataylı şoför Hüseyin Fırat'ın öldüğü tıra ait görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen görüntülerde tırın büyük hasara uğradığı görüldü.

  • Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İran'da İsrail tarafından atılan füze isabet eden aracında yaralandıktan sonra Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti.
  • Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilerek Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verildi.
  • Saldırıya uğrayan tırın görüntülerinde şoför mahallinin büyük hasara uğradığı görülmektedir.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk tırı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail tarafından atılan füze isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada saldırıya uğrayan Fırat'ın kullandığı tır alev aldı. Tırdan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, kaldırıldığı Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilen Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

SALDIRIYA UĞRADIĞI TIR GÖRÜNTÜLENDİ

Hüseyin Fırat'ın İsrail füzesiyle vurulduğu tır ile saldırının gerçekleştiği bölgeye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın şoför mahallinin büyük hasara uğradığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
