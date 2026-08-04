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Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak tarihe geçen ve Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, alınan kararlar kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti.

  • Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti.
  • YAŞ kararları kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
  • Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Türkiye'nin ilk astronotu unvanını kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi eden kritik isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı. Gezeravcı, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI: GEZERAVCI'YA DEV TERFİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen YAŞ toplantısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama kararları duyuruldu. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak tarihe geçen Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe yükseltildi.

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde kendilerine ve ailelerine mutluluklar dileriz."

UZAY MİSYONUNDAN UZAY KOMUTANLIĞI'NA

1979 Mersin doğumlu olan Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 15 yılı aşkın süre F-16 pilotluğu ve Akademik Kanat Komutanlığı görevlerini yürüttü.

19 Ocak 2024’te Axiom Mission 3 (Ax-3) göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek "Türkiye’nin İlk Astronotu" unvanını kazanan Gezeravcı, uzayda 13 farklı bilimsel deneye imza atmıştı.

Yurda döndükten sonra Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı emrine atanan ve aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Gezeravcı, askeri kariyerine artık Tuğgeneral rütbesiyle devam edecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Ohh ne güzel memleket. Devam.

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