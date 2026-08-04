Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi eden kritik isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı. Gezeravcı, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI: GEZERAVCI'YA DEV TERFİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen YAŞ toplantısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama kararları duyuruldu. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak tarihe geçen Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe yükseltildi.

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde kendilerine ve ailelerine mutluluklar dileriz."