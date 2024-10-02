İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu. ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

ŞEHİRLERDE SİREN SESLERİ DUYULDU

Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basını, İran'ın 200 füze fırlattığı bilgisini geçti. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Füze saldırılarının ardından İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı. Irak da benzer bir karar alarak hava sahasını kapattı.

HAVA SAVUNMA KALKANLARI AŞABİLİYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNDAN AÇIKLAMA VAR

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Hipersonik sınıfı Fettah-1.

"KARŞILIK VERİRLERSE SONUCU YIKICI OLUR"

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" ifadelerini kullandı.