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İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

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İran dün akşam saatlerinde İsrail'i 200 füzeyle vururken Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının ardından açıklama yapan İran, füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının ulusal güvenliği hedef alan İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu. ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

ŞEHİRLERDE SİREN SESLERİ DUYULDU

Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basını, İran'ın 200 füze fırlattığı bilgisini geçti. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Füze saldırılarının ardından İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı. Irak da benzer bir karar alarak hava sahasını kapattı.

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

HAVA SAVUNMA KALKANLARI AŞABİLİYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNDAN AÇIKLAMA VAR

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandıHipersonik sınıfı Fettah-1.

"KARŞILIK VERİRLERSE SONUCU YIKICI OLUR"

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" ifadelerini kullandı.

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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Yorumlar (27)

Vatanım Türkiye:

Kendi çaldı kendi oynadı. Millet de oturdu senaryoyu izledi. Hani nerde yıkılan binalar, yollar, enkaz yığınları? Bırakın bu işleri ya.

207
62
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Abdullah KARAMAN:

yıllardır ambargo uygulanmasına rağmen teknolojisini bu kadar geliştiren İran'ı tebrik ederim. bizde Avrupa diye diye emekli maaşını ödeyemez duruma geldik. yazıklar olsun bizim iktidar ve muhalefet partilerine. hepiniz beş para etmezsiniz.

152
68
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Orhan YARIMCALI:

Önce amerika ya bilgi ver ben füze atıcam diye sonra amerika israil e iran şu saatte şu kadar füze aracak desin sonra iran atsın.Bir ev bir bina yıkılmasın bir kişi bile ölmesin eeee iran füze attı yersen papaz eriği bizde yedikkk

103
20
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Ömer Tokgöz:

Umarım düşünüldüğü kadar güçsüz değil iran

90
14
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Yorumcu Davut :

vurdu ana zaiyat koca bir sıfır. israil vurunca ne oluyor yüzlerde ölü sivil! iran müslüman olmayan hiç bir devletle savaşmaz. bırak bombayı taş bile atmaz.

83
18
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Hiç Heç:

Maşallah

68
13
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murat özkan:

Orta doğuda bop projesi tıkır tıkır şıkır şıkır lıkır lıkır işliyor İran dan dün gece sadece anlaşmalı ve haberleşmeli yine bir şhow izledik bir bina yıkılmadı İsrail’de ölen bir sivil olmadı attığı füzelerin hepsi menzil dışına isabet etti gariban bir Filistinli öldü füze parçası ona isabet etti İran bu oyunun bir parçası ben sana atıyorum karşılığını Lübnan’dan fazlasıyla al diyor oyun oyun oyun

37
9
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murat özkan:

Türkiye de bu oyunun içinde neden kapatmıyor incirlik kürecik memecik tefecik üstlerini bak bakalım kimi vurabiliyor İsrail buradan bilgi istihbarat sağlıyor ona göre madum sivilleri vuruyor rahmetli erbakan hoca olaydı tüm üstleri tekrar kapamıştı

39
4
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Tekin Avci:

İsrailde 1 zahiyat duymadık ama tabiki buda fena sayılmaz hava savunmayı yıkana kadar devam

34
7
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MGk:

İran halkı yiğittir ama yönetimleri İSRAİL konusun da pek samimi olmadılar inş. bu kez doğrudur

16
15
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