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Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi.Operasyonda 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir" denildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Suriye Güncel Haberler

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