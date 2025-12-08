Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü.

MAHKEME BAŞKANI ALKIŞLARA SERT ÇIKTI

Davanın Kahramanmaraş'a atanan hakimi Ali Doğan yerine, daha önce İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan Sinan Erdemli adli hakim duruşmayı yönetiyor. Saat 11:26 sularında İmamoğlu salona alkışlar eşliğinde getirildi. Mahkeme Başkanı alkışlar üzerine sert uyarılarda bulundu.

"UMARIM SİZİN BAŞINIZA GELMEZ"

İmamoğlu, bugüne kadar hakkında açılan davalarda 12 kez heyet değiştiğini hatırlatarak bu durumun hem kendisini hem hâkimi zor durumda bıraktığını söyledi. Hakime dönerek "Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez" dedi.

"BELGELERİMİN GERÇEK OLDUĞUNU KANITLARSAK..."

İmamoğlu, diplomasının sahte olmadığını vurgulayarak hakime şu soruyu yöneltti: "Belgelerimin tümünün gerçek olduğunu ortaya koyarsak, bağımsız bir karar verebilecek misiniz?"

"HAKİM-SAVCI DEĞİŞTİREREK ADALET SAĞLANAMAZ"

Davayı bir "kumpas" olarak nitelendiren İmamoğlu; diplomasının "tertemiz" olduğunu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, 19 yaşındaki haliyle yargılanmayı reddettiğini ve sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

"O DÖNEM MADDİ DURUMUNUZ KÖTÜ MÜYDÜ?"

İmamoğlu, dosya hakkında konuşmaya devam ederken "Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben…" sözlerini kullanınca mahkeme başkanı araya girerek dikkat çeken bir soru yöneltti: "19 yaşındaki Ekrem'le ilgili bir şey soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?"

"BUNU MERAK ETTİNİZ HAKİM BEY?"

Bu soruya şaşıran İmamoğlu, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Önyargı oluşmasın ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soru sormadan önce iyi düşünmeniz" diye karşılık verdi.

"BİRİLERİ NAMUSSUZLUK YAPAR DİYE..."

İmamoğlu, üniversite eğitimine ilişkin resmi evrakları büyük boy baskılar halinde göstererek, tüm belgelerin yanlarında olduğunu söyledi. "Gördüğünüz gibi bütün evraklarım yanımda ve hepsi aşama aşama kayıt altına alınmış. İyi ki saklamışım. Yarın birileri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde" dedi.

Hâkime, "Siz de üniversite mezunusunuz; diplomanın gerçek olduğunu bilirsiniz" diyen İmamoğlu, mahkeme başkanına "Hangi üniversite?" diye sordu. Hâkim İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyince İmamoğlu tebessüm ederek, "Ne güzel, ben sizin de hakkınızı koruyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞUNU YAZAN SAVCI TERFİ EDİYOR"

"Bütün belgelerim gerçek, benim her şeyim gerçek" diyen İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın diploma soruşturmasına dair yazısını mahkeme heyetine gösterdi ve cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite diplomasının istendiğine dikkat çekti. Savcıların bu süreçte terfi almasına da tepki gösteren İmamoğlu, "Şunu yazan savcı terfi ediyor. Terfi edene de ettirene de akıl versinler. Bu dava yalnızca yargı üzerinden değil, akademik kurumlar üzerinden de siyasallaştırılıyor" diye konuştu.

"DEVLET ÜNİVERSİTESİ TALİMATLA HAREKET EDEMEZ"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'ın diploma iptaline dair açıklamalarını eleştiren İmamoğlu, "Bu zavallı rektör çıkmış yandaş basına konuşuyor. Masalcı, hikâyeci rektör. Ben ziyaret ettiğimde odasına fotoğrafçı bile alamayan rektör… İptalden birkaç gün önce aradığımda zor durumda olduğunu söyleyen rektör… Yandaş gazetelere konuşarak kendini aklamaya çalışıyor. Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE SORGULANIRSINIZ HAKİM BEY"

İmamoğlu, savcılığın iddianamedeki boşlukları hikâyelerle ve niyet okumalarıyla doldurduğunu belirterek örnekler verdi. İddianameye dair sözlerinde hâkime, "19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hakim bey?" dedi. Hâkim, "Burada sorgulanan ben değil, sizsiniz" yanıtını verdi. İmamoğlu ise "Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey" diye karşılık verdi. Hekimin "Ne demek istiyorsunuz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız" dedi.

HAKİMLE 'FAKİRLİK' POLEMİĞİ

Hâkim sorular yöneltirken İmamoğlu, "Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki. Allah'tan ailem burada" diyerek tepki gösterdi. Ardından hakim, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecindeki dilekçesinde ekonomik durumuna dair ifadeleri hatırlatıp, "Fakir miydiniz o zaman?" diye sordu. İmamoğlu, fakirlik yaşamadığını ancak o yıllarda küçük nakit sıkıntıları ya da ticari sorunlar yaşamış olabileceğini belirterek, "Çok şükür fakir değildik. Keşke fakirlik meselesine odaklandığınız kadar mahkeme heyetinin değişmesine dair de bir iki şey söyleseydiniz" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İmamoğlu'nun diploma davası 16 Şubat'a ertelenirken idare mahkemesinin kararı beklenecek. Ara karara tepki gösteren İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok, hepinize çok yazık. Çok yazık hepinize..." dedi.

Annesi, eşi ve salondaki izleyiciler de sıralara vurarak karara karşı çıktı.

DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu. Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

Soruşturma resmi belgede sahtecilik iddiasıyla başlatılırken, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı gönderildi.

5 Mart 2025'te İmamoğlu'nun ifadesi alındı ve İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılıkla iş birliği yaparak konuyu incelemeye aldığını açıkladı.

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.

Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.

İddianamenin kabul edilmesi sonrası İstanbul 5. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun yürütmenin durdurulması talebini temmuz ayı sonlarında reddetti.

İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.

DİPLOMA İDDİANAMESİNDE NELER YER ALIYOR?

Soruşturmanın ardından 8 Temmuz 2025'te kabul edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, "hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarak kullandığı" iddialarına yer verildi.

İddianamede, bu nedenle "resmi belgede sahtecilik" suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu "kasıtlı suç" nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de istendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

İmamoğlu'nun hapis cezasına mahkum edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma koşulu arandığı için açılan davanın sonucu kritik önemde.

CHP'nin 23 Mart'ta düzenlediği ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.