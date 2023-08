İmamoğlu: 2024'te rakibimin kim olduğunu biliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, değişim çağrısına vurgu yaparak 'yola çıkıyorum' dedi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin de sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde 2019'dan daha güçlü bir siyasi partiler ittifakının kurulabileceğine inandığını da vurguladı.

"ZAMAN İÇERİSİNDE KONUŞULUR"

Değişim çağrısının taşıyıcısının kim olacağı, kurultayda kimi destekleyeceği sorulan İmamoğlu, "Ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem şimdi de oradayım. Bu işin göbeğindeyim. Bu sürece dönük mücadelemi en üst düzeyde vereceğimi konuşmamda da söyledim. Bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değildir, süreç olgunlaşacaktır. Kongreler sürüyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle, kendi talebimle sayın genel başkana dört kez ilettim. Ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum bunlardan biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur" ifadelerini kullandı.

"2019'DAN DAHA GÜÇLÜ SİYASİ PARTİLER İTTİFAKININ KURULABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

İttifakın yeniden sağlanabilmesiyle ilgili soruya, "Gerçek ittifaklar toplum tabanında kurulur ben siyaseti toplumla yüz yüze yapıyorum. Her gün vatandaşlarımızla bir aradayım. Bu büyük toplumsal ittifakı hangi partiye oy vermiş olursa olsun yaşıyorum, görüyorum. Bunu destekleyici çok fazla bilgiye ve araştırmaya sahibim. En şuurlu şekliyle bilinci yüksek bir iş birliğiyle biz bu ittifakı 2019'dan daha güçlü bir şekilde kurabilmemiz mümkün. Elbette ki bunun en önemli unsurlarından biri de siyasi partilerin bu ittifak sürecine vereceği katkılardır, desteklerdir. En ana misyonu kendi partime yüklemekle birlikte doğru bir süreç tarifi olduğunda 2024 yerel seçimlerinde 2019'dan daha güçlü bir siyasi partiler ittifakının kurulabileceğine inanıyorum" dedi.

"BENİ BENDEN DİNLEYİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'Aday değilsen, İstanbul'a aday hazırlayacağım, İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam' şeklinde mesaj gönderdiğine dair iddiaların ve açıklama öncesi Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu, "Genel Başkanımızdan böyle bir tekil kiple hiçbir zaman mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. 120 gündür Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a adaylığı konusundaki tartışmalar, açıklamalar vesilesiyle yapılan yalan yanlış yorumların doğru olmadığını ifade edeyim. Şunu yapanları saygıyla karşılıyorum. Ekrem İmamoğlu şöyle bir yol yürümelidir, siyasi tahmin ve içerik üretenleri saygıyla karşılıyorum ama sanki bir konuşma olmuş gibi bunu yayan insanların bu bakış açısını gerçekten hayretle izliyorum. Beni benden dinleyin. Sayın Genel Başkanıma bir değişim ve dönüşüm sürecinin şart olduğunu ifade ederken kendimle ilgili hiçbir şart koşmadan süreci ifade ettim ve anlattım. Bu süreci koordine edebilirim, en önde koşabilirim dediğimi ve sohbetimin içinde yine sakın ha genel başkanlık vesaire gibi bir şartım zaten olmaz, olamaz. Partinin kurulları, heyetleri, kongreleri vardır. Bunu ifade ettiğimi defalarca söyledim. Tartışma Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kalmalı, İstanbul'a ne olacak gibi zeminlere oturtulmuş olsa da beni benden dinleyiniz ki benim makam üzerinden ne bir tayinim ne de bir tarifim asla olmamıştır. Benim misyonum siyasi anlamda ülkenin geleceği misyonudur. Koltuk üzerinden bir tartışmanın parçası olmadım olmam" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanırsa planı sorulan İmamoğlu, varsayımlarla bugünden konuşmanın doğru olmadığını, kurultayın ne zaman olacağını dahi bilmediklerini, Genel başkanla farklı vesilelerle görüştüklerini dile getirdi.

"2024 İTTİFAKINI GÜÇLÜ MİMARİSİYLE BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İttifak, değişim ve dönüşümün olmadığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazanma şansının ne olduğu sorulan İmamoğlu, "Türkiye'de yeni bir siyaset dönemi başlamıştır. Açıkçası her ne kadar 2017'de referandum yapılmış bir rejim sistem hayata geçtiğini biliyorsak da, 2023 seçimleri de aslında bir referandumun daha kaybedildiği bir seçimdir. Dolayısıyla ülkede var olan bu sistemin gereği önde partilerin konuşulacağı ne genel seçim ne de yerel seçim süreçlerini yaşayamayacağımızı gösteriyor. İttifakın biçimi, şeklini bilemem ama mutlak ama şehirlerde ama genel kavramlarla ittifaklara bugünün iktidarı dahil diğer partiler de mecburdur. Bu bağlamda, ben başka siyasi partilere sorumluluk yüklemeyi hadsizlik kabul ederim. Ben, 2019'da başta o dönem ittifak yaptığımız İYİ Parti olmak üzere toplumsal ittifak adına bütünleştirici İstanbul İttifakı kavramını ortaya attıktan sonra o günden bugüne 4 buçuk yıllık faaliyetlerimizde ittifak yaptığımız siyasi parti veya siyasi gruplar veya toplumun farklı kesimleriyle gerçekten ittifak şuuruna, ittifak ahlakına, erdemine yakışan, toplumu da bütün kabul ederek hareket eden ittifak şuurunun en örnek noktalarından biri olduğumuzu ifade etmek isterim. Yeniden 2024 ittifakını güçlü mimarisiyle başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"X PARTİNİN İKTİDAR OLDUĞU BİR İLÇEYİ ONDAN DAHA İYİ BİLİYORUZ"

Aday belirleme konusunda nasıl bir rasyonel yol izleneceğine dair soruya da İmamoğlu, "İstanbul'un parti içi karar alma mekanizmaları süreciyle ilgili yorum yapmam doğru olmaz ama şunu ifade edeyim. İstanbul'un 39 ilçesinin çok sağlıklı röntgeni, ihtiyacı, toplumsal çeşitliliği, demografik içeriği, hangi ihtiyaçlarının nasıl çözümlerle insanları mutlu edeceği noktasında bizim yönetimimizin planlama guruplarımızın elinde tuttuğu veriler ve çalışmaların başka bir kurumda olduğunu, olabileceğini düşünmüyorum. Biz göreve başladığımız ilk andan itibaren hatta onun öncesindeki hazırlık evresinden bu yana İstanbul'un hem bugününe, hem yarınına hatta 2050 yılına hazırlanan bir kadroyuz. Biz şu anda X Partinin iktidar olduğu bir ilçeyi ondan daha iyi biliyoruz. O ilçedeki belediye başkanından ya da heyetinden daha iyi bildiğimizi iddia ediyoruz. Hem de İstanbul bütüncül bakışıyla biliyoruz. Bu bakış açısıyla, bu sistematik, rasyonel, bilimsel, teknik bakış açısıyla, biz İstanbul'da öngördüğümüz şekliyle partimizin değişim dönüşüm süreci ve evrelerinin güçlenmesiyle çok sağlıklı kararlar alarak rekor sayıda bir ilçeyi milletin ittifakına, İstanbul'un ittifakına kazandıracağımızı görebiliyorum" diye konuştu.

"2024'TE RAKİBİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Aday olup kaybettiğinde, siyasi tehlike altına girip girmeyeceği sorulan İmamoğlu, " Risk almadan başarı olmaz, 2019'daki siyasal riski, bugünle kıyaslanmayacak ölçüde büyük riski göze aldığımı hepiniz görürsünüz ama ben riske ya da geleceğe dönük tasarımlara bakarken kişisel olarak nerede olacağımı değil düşüncelerimin nereye evrileceğini ve ne şekilde fikirlerimin hayata geçeceğine dair motivasyonla hareket ederim. Bu bağlamda ben başarılı olduğumuzda, çok özel bir İstanbul'u, çok güzel bir İstanbul'u, var edebileceğimizi, bu karakterle var olan bir İstanbul'un da aynı şekilde çok farklı, çağdaş, 21'inci yüzyılın bütün unsurlarıyla temsili en güçlü Türkiye'yi var edebileceğimizi görüyorum. Ben kişisel olarak nerede olmalıyım sorusu asla yok. Bütün bunlar zaman içerisinde konuşulacak işler. Risk alıyorum, çok cesur bir kararın var olması gerektiğini de biliyorum. 2024'te, rakibimin kim olduğunu da biliyorum. Bu yolculuğa çıkarken de kararlılığımın altını çiziyorum. İttifak süreçlerine dair hassasiyetlerimi 4 buçuk yıllık yönetimimde nasıl özenli davrandığımı az önce ifade ettim. Benim potansiyel olarak baktığınızda en yüksek oya sahip gruplardan birisi olan bugünkü iktidar partisinin oy grubu benim en fazla oy hedefi koyacağım kitle" dedi.

İmamoğlu bütün siyasi partilerle de irtibat halinde olduklarına dikkat çekti. İmamoğlu, değişim ve dönüşümü destekleyen sonuçlar aldıklarını da söyledi.

ADAYIM DEMEK SİYASİ OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Adaylığını neden açıkça dile getirmediği sorulan İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade ediyorum ama "adayımö demek zaten siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın usulleri ve süreçleri vardır. Uzlaşma benim doğal kültürümde olan bir şey. Ama yanlışla uzlaşmam, doğruyla uzlaşırım. Bu bakımdan doğruları ortaya koyarak, ortaklaşa akılla her türlü uzlaşmayı elbette ki parti içinde de dışında da, toplum bütününde de her zaman destekler ve yanında olurum. Zaten ben her zaman istişareye açık, uzlaşmaya açık, ortaklaşmaya açık bir kültüre sahibim" dedi.