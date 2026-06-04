İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci: 'Türkiye'nin Elon Musk'ı olmak istiyorum'

Uluslararası matematik yarışmalarında birçok altın, gümüş, bronz madalya kazanan ve Yale Üniversitesinin yaz programına burslu kabul edilen imam hatip lisesi öğrencisi Furkan Çifci, yapay zeka ve girişimcilik projeleriyle " Türkiye'nin Elon Musk'ı" olmak istiyor.

Çifci, Sakarya'da Karasu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuduğu dönemde girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda elde ettiği başarının ardından İstanbul'daki Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti.

Şu anda 11. sınıf öğrencisi olan Çifci'nin akademik yolculuğunda matematiğe olan ilgisi tutkuya dönüştü.

İki yıl boyunca yoğun şekilde matematik olimpiyatlarına hazırlanan ve ulusal düzeyde elde ettiği derecelerle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme fırsatı yakalayan Çifci, bu süreçte iki büyük uluslararası olimpiyata katıldı ve önemli başarılar elde etti.

Çifci, Tayland'da düzenlenen ve 30'a yakın ülkeden 1000'in üzerinde öğrencinin katıldığı World Mathematics Invitational (WMI) yarışmasında Balkan ülkeleri arasında birinci oldu ve "Dünya Starı" unvanını kazandı, dünya üçüncülüğü kupasını aldı. Kategorisinde de altın madalya kazanan Çifci, tüm ödülleri toplayarak dünyanın en iyi 10 öğrencisi arasına girdi.

Farklı uluslararası yarışmalarda da birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Çifci, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatı (AIMO) yarışmasında altın madalya ve "International Star" ödülü kazandı, TEKNOFEST Robolig (Roboleague) yarışmasında da dünya ikinciliği derecesi elde etti.

Akademik çalışmalarını sadece yarışmalarla sınırlı tutmayan Çifci, Özyeğin Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine bir projede yer aldı.

Kriptoloji alanında Karaman Üniversitesi ile çalışmalar yürüten Çifci, kurucusu olduğu "ePusula.net" adlı eğitim girişimi ile Türkiye genelinde 5 binden fazla öğrenciye ulaşarak, üniversite öğrencileri ile ortaokul öğrencilerini buluşturan bir platform geliştirdi.

Çifci, bu çalışmaların sonucunda, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesinin yaz programına 15 bin başvuru arasından seçilerek, burslu olarak katılma hakkı kazandı.

Matematik, araştırma ve girişimcilik alanlarını bir araya getirerek hem akademik hem de toplumsal etki yaratmayı hedefleyen Çifci, uzun vadede, bilimsel üretimle teknoloji ve eğitimi birleştirerek global ölçekte katkı sağlayan projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

"İnşallah 1 ay sonra Yale Üniversitesinin programına gideceğim"

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivaslı öğretmen bir ailenin ortanca çocuğu olduğunu söyledi.

İstanbul'a 2022 yılında geldiğini aktaran Çifci, "Ailem de burada oturmuyor. İstanbul'da okulumu okurken burada yurtta kalıyorum. Aslına bakarsanız Türkiye'de gerçekten Anadolu'da okuyan herhangi bir öğrenciden farkım yok. İstanbul'a gelmiş, burada lisede okuyan, çabalayan, bir hedefi, ideali olan ve vatanına, milletine bir faydası olmaya çalışan bir gencim." diye konuştu.

Çifci, LGS'de aldığı büyük başarının ardından lisede matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi gururla temsil ettiğini belirterek, "Matematik olimpiyatları üzerine hem ulusal hem de uluslararası çapta dereceler elde ettim. Türkiye matematik yarışmasında bronz madalyadan tutun, ulusal yarışmalarda derece aldıktan sonra milli takıma seçildim. En son da dünya matematik yarışmasına, Tayland'a Türkiye'yi temsilen gittim ve orada dünya üçüncülüğü kazandım. Sorular zordu ama yapılamayacak değildi. Ben de gereğini yaptım." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın önemli üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesine kabul edilme sürecine değinen Çifci, Yale Üniversitesinin dünyanın en iyi 10 üniversitesinden biri olduğunu söyledi.

Çifci, üniversitenin yaz programına dünyanın her tarafından öğrencinin başvurduğunu, ancak 15 bin başvurunun arasından yaklaşık 100 öğrencinin alındığını aktardı.

Şansının ne kadar az olduğunu anlayarak çok üzüldüğünü, ardından hiçbir öğrenciden farkının olmadığını düşünerek hocalarından referans mektupları alıp, üniversiteye başvuru yaptığını dile getiren Çifci, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki üniversitelere başvururken kendiniz hakkında kompozisyon yazıyorsunuz. Uluslararası olimpiyatlarda aldığım başarılarının yer aldığı kompozisyon yazdım. Onları güzel yazınca kabul veren hocaların dikkatini çekmiş. Beni oraya davet ettiler. Bu programa yaklaşık 15 bin öğrencinin arasından ilk 100 öğrenci arasına girerek seçildim. Benimle beraber kabul alan Türkiye'den yaklaşık 5 öğrenci daha var. İnşallah 1 ay sonra Yale Üniversitesinin programına gideceğim."

Çifci, Yale Üniversitesinin programına giden öğrencilerin iki hafta boyunca oradaki akademisyenlerden politika, ekonomi, bilimle, kimya, fizik ve matematikle alakalı dersler aldığını, orada hem genel kültür edindiklerini hem de dünyanın yaklaşık 150 ülkesinden gelen öğrencilerle beraber kaynaştıklarını söyledi.

"Türkiye'nin Elon Musk'ı olmak istiyorum"

Çifci, matematik olimpiyatlarına hazırlanmanın yanı sıra okulda basketbol oynadığını ve saz çaldığını ifade ederek,"Bu başarı çok çalışarak, durmadan çalışarak değil de verimli, ara vererek, aynı zamanda sosyal hayatı da işin içine katarak çalışınca geliyor. O yüzden hem müziği hem sporu da bırakmamak lazım." şeklinde konuştu.

Gelecekle ilgili hedeflerini de anlatan Çifci, şunları kaydetti:

"Yale, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde mühendislik okuyup ardından girişimci olmak istiyorum. Şu anda dünyada önde gelen Elon Musk var. Gerçekten bir ülke gibi hareket edebiliyor. Dünyada çok büyük şirketler var. Ben de o şirketlerin birisinin Türkiye'de oluşmasına vesile olmak istiyorum. Bu yapay zeka ya da ileride gerçekleşecek teknolojinin bize getirdiği yeniliklerden birisi üzerine olabilir. Kısacası iş adamı olmak istiyorum. Türkiye'nin Elon Musk'ı olmak istiyorum."

Çifci, okulda sosyal hizmetlerle ilgili çalışmalar da yaptığını, iyilik hareketine katıldığını anlatarak, "Matematik üzerine bir bilgi birikimine sahip olduğumdan online olarak gerçekleştirdiğimiz gönüllü olimpiyat eğitimleri veriyorum. Türkiye'nin her köşesinden, Şırnak'tan, Adana'dan, Sivas'tan katılan öğrencilere, ortaokul öğrencilerine olimpiyat eğitimleri veriyorum." diye konuştu.