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Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi
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Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemeyi kabul etmediği gerekçesiyle terk edilen kadın, aldığı ayrılık mesajını paylaştı. Nişanlısı mesajında, "Alt tarafı senden 3 bilezik istedim. 6 ay bensiz kalmak daha mı iyi gelecekti?" ifadelerini kullanırken, "Bugün benden 3 bileziği esirgeyen yarın emeklerimi de hiçe sayar" sözleriyle ilişkiyi bitirdiğini belirtti.

  • Bir kadın, nişanlısının bedelli askerlik ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayrıldığını iddia etti.
  • Nişanlı, ayrılık mesajında 'alt tarafı 3 bilezik istedim' ifadesini kullandı.
  • Paylaşılan mesaj sosyal medyada tartışma yarattı.

Nişanlısının bedelli askerlik ücretini karşılamadığı gerekçesiyle terk edildiğini öne süren genç kadın, aldığı ayrılık mesajını paylaştı. Mesajdaki ifadeler kısa sürede dikkat çekti.

BEDDELLİ ASKERLİK TARTIŞMASI AYRILIKLA SONUÇLANDI

Genç bir kadın, nişanlısının bedelli askerlik ücretini ödemeyi kabul etmediği için ilişkisinin sona erdiğini iddia etti. Yaşadıklarını paylaşan kadın, nişanlısından gelen ayrılık mesajını da yayımladı.

"ALT TARAFI 3 BİLEZİK İSTEDİM"

Paylaşılan mesajda nişanlının, "Alt tarafı senden 3 bilezik istedim, ne çok büyüttün. 6 ay bensiz kalmak daha mı iyi gelecekti sana anlamıyorum gerçekten" ifadelerini kullandığı görüldü.

Mesajın devamında ise, "Bugün benden 3 bileziği esirgeyen yarın öbür gün emeklerimi de hiçe sayar. Ben istemiyorum, yollarımız burada ayrılır. Hadi hoşça kal" sözleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Genç kadının paylaştığı mesaj kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı kullanıcılar nişanlının talebini eleştirirken, bazıları ise çiftler arasındaki maddi konuların ilişkilere etkisini tartıştı.

Kaynak: Haberler.com
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