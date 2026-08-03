Kanadalı Öğrencilerden Robotikte Dünya Dereceleri

Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında mücadele eden Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dört farklı kategoride dünya derecesi elde etti.

Okulun öğrencilerinden oluşan robotik ve teknoloji takımı "Crescent Tech", 17-21 Temmuz'da Kanada'nın Markham kentinde düzenlenen FIRA RoboWorld Cup ile aynı dönemde gerçekleştirilen EnjoyAI Americas Open Robotik Yarışması'na katıldı.

Uluslararası arenada dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle mücadele eden öğrenciler, geliştirdikleri projelerle sahada üstün performans sergiledi.

Takım, EnjoyAI Americas Open kapsamında düzenlenen "Skyline Adventures" dron kategorisinde dünya şampiyonu olurken, FIRA RoboWorld Cup'ta "Innovation and Business" ve "Mission Impossible United" kategorilerinde dünya ikinciliği, "FIRA Air Drone" kategorisinde ise dünya üçüncülüğü elde etti.

Okulun danışman öğretmeni Cenkay Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri her yıl teknolojinin farklı alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hazırlık sınıfından itibaren teknoloji odaklı eğitim aldığını belirten Özen, "Öğrencilerimiz yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda eğitim görüyor. Hafta sonları da çalışmalarını sürdürüyorlar. Oluşturduğumuz takımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmelerini hedefliyoruz." dedi.

Özen, geçen yıl Kanada'daki Open organizasyonunda da ödüller kazandıklarını anımsatarak, bu yıl ise yarışmaların dünya finallerinde önemli dereceler elde ettiklerini aktardı.

"Teoriden pratiğe dönmek amacıyla öğrencilerimizi yarışmalarda görmek istiyoruz"

FIRA RoboWorld Cup'taki kategorilere ilişkin bilgi veren Özen, "Innovation and Business" kategorisinde projelerini jüriye iki aşamalı sunumla anlattıklarını, "Mission Impossible United" kategorisinde ise yarışmacılara görevin yarışma sabahı açıklanarak bir saat içerisinde çözüm üretmelerinin beklendiğini söyledi.

Öğrencilerin dron kategorilerinde hem dünya şampiyonluğu hem de üçüncülük elde ettiğini aktaran Özen, "Teoriden pratiğe dönmek amacıyla öğrencilerimizi yarışmalarda görmek istiyoruz ve bu yüzden takımlar oluşturup katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özen, okul bünyesinde farklı kategorilerde faaliyet gösteren 5 uluslararası takım bulunduğunu anlatarak, öğrencilerin bu yarışmalara katılmak için aylar süren hazırlık yaptığını kaydetti.

"En kısa sürede tamamlayarak dünya şampiyonu olduk"

Takımın kaptanı ve okulun teknoloji bölüm başkanı Ala Almolayki, ekip organizasyonundan sorumlu olduğunu belirterek, yarışma hazırlıklarına ocak ayında başladıklarını ifade etti.

Okul bittikten sonra yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Almolayki, "Dron kategorisinde görevimiz QR kodları okuyarak verilen parkuru en kısa sürede tamamlamaktı. Biz de genel olarak ekipmanlar vardı ama yarışma sahası alanda belli oluyor. Yarışmada 3 farklı aşama oldu. Orada da en kısa sürede tamamlayarak dünya şampiyonu olduk." diye konuştu.

Dünya ikinciliği kazanan "Innovation and Business" kategorisindeki yarışmada yer alan öğrencilerden Nurettin Habiboğlu, geliştirdikleri projeye ilişkin jüriye iki ayrı sunum yaptıklarını belirterek, "Projemle, radyo dalgalarını kullanarak kapalı alanlarda santimetre hassasiyetinde konum ölçümü yapılabiliyor. Normal takip sistemlerine karşı görüş engeli sorunu yaşamıyor ve yaklaşık 60 metre menzile kadar çalışıyor." dedi.

Projenin, film sektöründeki hareket yakalama sistemlerinden sanal gerçeklik oyun uygulamalarına ve endüstriyel robot takibine kadar farklı teknolojik alanlarda kullanılabileceğini anlatan Habiboğlu, projesini geliştirme çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

"Ocak ayında başladık ama son 15 gün okulda yatıp kalktık"

Takımda yer alan 12. sınıf öğrencisi Belal Raafat, yarışmalara hazırlanırken okulun tüm imkanlarını öğrencilerin kullanımına sunduğunu söyledi.

Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini dile getiren Raafat, şöyle devam etti:

"Ocak ayında başladık ama son 15 gün okulda yatıp kalktık. Yemeklerimizi burada yapıp yedik. Dronlar rüzgardan çok etkilendiği için atölyede ne vantilatör çalıştırabiliyor ne de pencere açabiliyorduk. Yazın sıcağında biraz zor oluyordu. Son bir haftada vardiyalı sisteme geçtik. Bazı arkadaşlarımız sabah çalışıyordu. Mesela sabah 12 saat çalıştıktan sonra onlar uyumaya gidiyordu. Sabah uyuyanlar ise akşam, gece çalışıyordu. Bu sayede vakit kaybetmemiş oluyorduk, çok zorlu bir süreçti."

Aksaklığa rağmen dünya ikinciliği geldi

"Mission Impossible United" kategorisinde dünya ikinciliği kazanan projede yer alan Tarık Eren Şahin, bu kategorinin diğer yarışmalardan farklı olduğunu, görevi yarışma alanında öğrendiklerini, bir saat içerisinde insansı robotu verilen göreve göre programladıklarını dile getirdi.

Şahin, yarışmanın ilk turuna teknik aksaklık nedeniyle katılamadıklarını, buna rağmen ikinci turdaki performanslarıyla derece elde ettiklerini söyledi.

FIRA Air Drone kategorisinde dünya üçüncüsü olan 9. sınıf öğrencisi Selman Yusuf Tütüncü, yarışmada dronu tamamen otonom şekilde programladıklarını anlattı.

Tütüncü, "Dronun amacı, parkurdaki QR kodları okuyarak engelleri geçmesi ve son noktadaki iniş alanına otonom şekilde ulaşmasıydı. Bu kategoride üçüncü olduk ve ayrıca en iyi gelişim gösteren takım ödülünü kazandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA