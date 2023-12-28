İlk kaza sonrası yolcular otobüsten indi

İLK KAZA SONRASI YOLCULAR OTOBÜSTEN İNMİŞ

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü 59 kişinin de yaralandığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi.

YOL, 6 SAAT SONRA AÇILDI

Kazaya karışan 7 araç yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de temizlik çalışmasını tamamlamasıyla, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü, 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Sürücülerin emniyetteki sorgusu sürüyor.