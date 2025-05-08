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İki Kişinin Cinayeti ile İlgili Şüphelinin Bina Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı

İki Kişinin Cinayeti ile İlgili Şüphelinin Bina Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Ankara'da cinayet şüphesiyle yakalanan Hüseyin S.'nin, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek üzere girdiği apartmana ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde şüphelinin başında bere, yüzünde maske ve güneş gözlüğü ile elinde poşetle apartmana girdiği görülüyor.

BİNAYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrasında Ankara'da yakalanarak sorgulanmak üzere Sivas'a getirilen şüpheli Hüseyin S.'nin, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek için Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'na giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin içeri girerken başında bere olduğu, yüzüne ameliyat maskesi taktığı, gözünde güneş gözlüğü olduğu ve elinde ise plastik bir poşet bulunduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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