15 Temmuz'un 10. yılında 100 anma programı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde; Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 100 program düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 81 il valiliğinde, 81 anma programı düzenlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 5, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 7, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından 1'er etkinlik düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla hazırlanan yoğun programı kapsamında, ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret edecek. Bakan Çiftçi, ardından Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerle özel yemekte bir araya gelecek. Çiftçi programına devletin zirvesinin buluştuğu anma törenine katılarak devem edecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda ve Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarına iştirak edecek.

KAHRAMAN POLİSLERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE ANMA

Bakan Çiftçi'nin programındaki en çarpıcı anlar ise 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının hedef aldığı İçişleri Bakanlığı birimlerinde yaşanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3 ayrı etkinlik düzenlenecek. Yapılacak etkinliklere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katılacak. Darbeciler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma programında şehitlerin anısına karanfil bırakacak Çiftçi, saatler 23.08'i gösterdiğinde bombalı saldırıya uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda saldırının gerçekleştiği dakikalarda düzenlenecek anma programında yer alacak. Günün son programında ise yine darbecilerin hedefi olan Özel Harekat Başkanlığı'nda, saldırı saati olan 23.58'de düzenlenecek törene katılacak.

JANDARMADAN PARAŞÜT ATLAYIŞI

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Ulus'ta vatandaşları mehteran ve 15 Temmuz ezgileriyle buluşturacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' temalı fotoğraf sergileri açılacak. Ayrıca Başkent semalarında, Türk bayrağı ve 15 Temmuz logolu bayraklarla paraşüt atlayışları gerçekleştirilecek.

SAHİL GÜVENLİK MAVİ VATAN'DA 15 TEMMUZ NÖBETİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Temmuz'u yapacağı 7 etkinlikle anacak. TCSG DOST, TCSG GÜVEN ve TCSG UMUT gemileriyle Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ve gazi ailelerini ağırlayarak deniz üzerinde programlar düzenleyecek. TSCG DOST gemisi Samsun'da halkın ziyaretine açılacak. İstanbul Valiliği koordinesindeki deniz kortejine rehberlik edilecek, Marmaris açıklarında TCSG-82 Komutanlığı bayrak ve flamalarla donatılarak selam duracak. Tüm bu görkemli etkinliklerin yanı sıra, Türkiye genelindeki 36 liman ve üste tam 37 Sahil Güvenlik botu ve gemisi halkın ziyaretine açılarak vatandaşlarla kucaklaşacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI VE AFAD'DA ETKİNLİKLER

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 'FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi' başlıklı anma etkinliği düzenlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terör örgütünün yapılanma modeli Göç İdaresi personeline anlatılacak. AFAD Başkanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde AFAD personeli ile anma etkinliği düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı