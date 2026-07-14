Haberler

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, pivot oyuncusu Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

SERTAÇ ŞANLI YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı’yı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti
Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı

Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi
Fenerbahçe taraftarını Greenwood transferinde tedirgin eden görüntü

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor.

İnan: Bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik.
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi