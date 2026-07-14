Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Geçmişte yaptırdığı kalça dolgusu (Aquafilling) sonrası ciddi komplikasyonlar yaşayan ve geçtiğimiz aylarda defalarca ameliyat masasına yatan ünlü fenomen, bu sabah yeniden operasyon geçirdi.

Ameliyattan çıktı

Danla Bilic’in ameliyattan çıktığını yakın arkadaşı Ece Kırtanır duyurdu. Kırtanır, “birkahvebingiybet” adlı sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, Bilic’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bilic, son olarak vücudundaki enfeksiyonun nüksetmesi nedeniyle hastaneye yattığını açıklamış, eski ameliyat bölgesinde dikiş sızıntısı yaşandığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü fenomenin son operasyonunun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com