İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ GÖZALTINDA, 4 KİŞİ ARANIYOR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatırken 14 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli ise aranıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

ERDAL ERZİNCAN'IN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında usta sanatçı Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan da yer aldı.

İşte Gözaltına alınan isimler:

  • Erdinç Karataş
  • Ahmet Kudu
  • Erdal Günaydın
  • Muzaffer Hacımustafaoğlu
  • Can Karataş
  • Abdullah Karataş
  • Metin Demirci
  • Oktay Nuri Çelik
  • Ali Haydar Özkazanç
  • Murat Timuçin Altıer
  • Deniz Erzincan
  • Ali Cüneyt Özdemir
  • Gülşen Çokyiğit
  • Taylan Çokyiğit

BUGÜNE KADAR 97 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada bugüne kadar 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 206 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

73 İSİM ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma kapsamında 41'i tutuklu 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şu şekilde:

"İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz."

İfade veren tutuklu 41 şüpheliden 39'u tahliye edildi. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Soruşturmada hala tutuklu bulunan bazı şüpheliler ise şunlar:

"Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan."

DOSYADAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 312

Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 312'ye yükseldi.Bu isimlerden 303'ü gözaltına alındı. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ekiplerin, Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

sonuna kadar chp imamoğlu bukadar millet olarak seçimi bekliyoruz

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme388
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Size bakma, sizler wc terliğine bile oy verirsiniz. Hırsızlık yolsuzluk sizin için önemli değil.

yanıt199
yanıt101
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle kaoslu yönetim görmemiştir

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme118
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Evet, tarihte böyle bir hırsızlık yok.

yanıt168
yanıt88
Haber Yorumlarıatilla orhan:

Tayyip Erdoğan'ın AKP kurarken İBB den çaldığı dönem bazı tarihî hırsızlıkların başı gibi. Daha sonra kendisi Cumhurbaşkanı olarak pek çok hırsızlıkta bulunmuş hatta Melih Gökçek dokunmamasının sebebi iğnenin ucu kendisi batacak olması.

yanıt63
yanıt85
Haber Yorumlarıbekir yapici:

HARUN EROGLU ortada bir hirsizlik varsa oda zarraf ve rüsvetci bakanlarla ayakkabi kutularinla kol saatlerinle halk bank olaylarinla basladi aslinda T.C tarihi böyle bir hirsizlik ve rüsvet olayini yazmaz.

yanıt32
yanıt31
Haber YorumlarıAli Desidero:

Senin yaşın yetmez

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Son firavun donemi geldi bizi buldu...birazdan sadik iti mgk damlar yorumlara.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme67
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sizin evdeymiş , işi bitince damlar merak etme

yanıt41
yanıt42
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