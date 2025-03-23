İBB'ye yönelik terör soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısına ulaşıldı.

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Terör soruşturması kapsamında ifadeleri alınan İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, "Kent Uzlaşısı"yla ilgili bazı tespitlere yer verildi.

"Kent Uzlaşısı' yoluyla terör örgütüyle yapılan anlaşma gereği belirlenen İstanbul'daki belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde, terör örgütü irtibatları bulunduğu ve tamamının 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları" belirtilen sevk yazısında, şunlar yer aldı:

"Bu şahısların terör örgütü irtibatlarının adli olarak delillendirilmesi çalışmasında Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcıları ile 8 İBB Meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun hukuksal durumu ayrıntılı olarak anlatılan HDK verilerinde geçtiği ve HDK mensubu olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 8 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."

Yazıda, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili bilgilere yer verildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi sanık Elif Gül'ün durumunun konunun vahametinin anlaşılması açısından dikkati çekici olduğu vurgulanan yazıda, Gül'ün terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil bölgesinde diğer örgüt mensupları ile fotoğraf çekildiğine dair tespitler olduğu belirtildi.

Yazıda, örnekte yer verilen şüpheliler haricinde yine "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in "PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandığı ve hakkında kamu davası açıldığı, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın ise aynı suçtan firari durumda bulunduğu anımsatıldı.

Yazıda, "Örnekleme olarak yer verilen şahısların KCK Yürütme Kurulu Üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda ildeki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri"ne yer verildi.

Çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olmalarının sağlandığına ilişkin tespitlere yer verilen yazıda, şüphelilerin terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi ve alan saha gücünün artırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri ifade edildi.

Yazıda, soruşturma kapsamında ortaya konulan deliller ile şüphelilerin Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları, HDK'nin legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye Yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedildi.

"Metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyeleri sızdırıldı"

KCK Yürütme Konseyi üyelerinin ortaya konulan talimat ve telkinlerinde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak maksadıyla hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" stratejisinde HDK ve bileşenlerine hayati bir rol verildiği belirtilen yazıda, "Bu kapsamda HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleri ile eş güdümlü şekilde siyasal alanda da 'Kent Uzlaşısı' modeli üzerinden metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, nitekim şüphelilerin ifadelerine de kısmen yansıyan şekilde şüphelilerin siyasi tutum ve davranışlarının bu doğrultuda ve üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği"ne ilişkin tespitler yer aldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri, KCK eş başkanları ve yürütme konseyi üyesi olan üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile 'demokratik özerklik' planını hayata geçirmek maksadıyla ilimiz ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri ve bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmalarının sağlandığı anlaşılmakla, terör örgütünün metropol illerde etkinliğini artırma amacını haiz 'Kent Uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm şahısların deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir."

"Terör örgütünün etkinliğinin artırılmasını amaçlandı"

Yazıda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması sorumlularından firari şüpheli Azad Barış'ın, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezinin genel direktörlüğünü yaptığı belirtilerek, örgütçe bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ettiği anlatıldı.

Azad Barış ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun'un "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak ederek "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işledikleri bildirilen yazıda, Barış'ın hakkında PKK/KCK kaydı bulunan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ifade edildi.

" İmamoğlu'na oy verin" çağrısı

Yazıda, Barış'ın iş yeri adresinde yapılan aramalarda ele geçen bir dokümanda, "Eş Genel Başkan Yardımcımız Azad Barış'ın Mezopotamya Ajansına verdiği röportaj; 31 Mart'ta iktidarın 'yenilmez mitosunu' yerle bir ettiklerini belirten HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış 'İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız' diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı" şeklinde ibarelerin bulunduğu bildirildi.

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nden ele geçirilen materyallere değinilen yazıda, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını da içerisine alan sözde Kürdistan haritası olarak değerlendirilen bir harita ile "AKP ve MHP'nin 2021 Sonrası Olası Kürdistan, Ortadoğu Politikaları" ve "Azad Barış: Seçmenlerimizi demokrasinin adayı olan İmamoğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" başlıklı dokümanların fotoğraflarına yer verildi.

Yazıda Barış'ın ayrıca birçok örgüt mensubuyla para transferinin bulunduğu bilgisine yer verilirken, şüpheliler İmamoğlu, Şahan, Çalışkan ve Polat'ın 31 Mart 2024 seçimleri öncesindeki dört aylık dönemde Barış ile ortak baz verdikleri aktarıldı.

İBB İştiraki Reform Vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ın 2024 yılındaki mali profilinde uygunsuz artışın tespit edildiği belirtilen yazıda, şüphelinin emniyetteki ifadesinde diğer sorulara cevap vermesine rağmen bu artışlara yönelik soruda susma hakkını kullandığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin terör suçlarından kaydı olanlarla irtibatları

Yazıda, İmamoğlu'nun 1 Ocak 2018 ile 26 Şubat 2025 tarihleri arasında terör suçlarından adli kaydı olan 138, Şahan'ın 1 Ocak 2018 ile 4 Mart 2025 arasında 90, aynı tarih aralığında Polat'ın 116 ve Çalışkan'ın ise 38 kişiyle iletişiminin olduğu kayda geçti.

Şüphelilerle ilgili değerlendirmelere yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi, kendisinden habersiz belirlenemeyeceği olgusu da nazara alındığında, kendisinin belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek, bir kısım terör örgütü mensuplarının belediyelerde etkili yerlerde görev alması, diğer bir kısım terör örgütü mensubunun veya öldürülen örgüt mensuplarının sözde 'değer ailesi' tabir edilen yakınlarının kamu görevinde yer almasını sağlamak suretiyle, Yargıtay kararlarında da ifade edilen her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek, üzerlerine atılı PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Şahan telefonunun şifresini vermedi, Çalışkan telefonsuz teslim oldu

Yazıda, şüpheli Şahan'ın kullanmış olduğu telefon ve dijital materyallerin şifresini kolluk görevlilerine vermediği, Reform Vakfı kurucularından şüpheli Çalışkan'ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında oldukları değerlendirmesinde bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü mensubiyeti nedeniyle hakkında kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in seçilmesini kendisinin tavsiye ettiğine dair beyanda bulunduğu ifade edilen yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Savcılığın sevk yazısı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.