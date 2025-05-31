İBB'ye 5. dalga operasyonu! 3 belediye başkanı dahil 47 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

47 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

19 Mart'ta başlatılan soruşturmanın 5. operasyonunda 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 BELEDİYE BAŞKANI VE CHP PM ÜYESİ DE LİSTEDE

Gözaltı kararı verilenler Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara , Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu yer alıyor. Soruşturma kapsamında evlerde arama ve gözaltı yapılıyor.

Gözaltı kararı verilen diğer isimler:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas.