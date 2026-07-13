İBB Meclisi temmuz ayı birinci oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin temmuz ayı birinci oturumu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi temmuz ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, İBB'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay projesinin ne aşamada olduğunu sordu.

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Soru önergelerinin ardından Mecliste, gündem dışı konuşmalara geçildi.

" Başakşehir'deki yüzde 50 riskli bina stokunu yüzde 10'a düşürdük"

Gündem dışı konuşma yapmak için kürsüye çıkan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri gündeme getirdi.

Kartoğlu, Türk milleti olarak yaraları birlikte sardıklarını ve depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Başakşehir'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kartoğlu, "2019 yılında yüzde 50 riskli bina stokuna sahiptik. Mahalle mahalle yaptığımız dönüşümle bu oranı yüzde 10'a kadar düşürdük. Bu aynı zamanda bir başarı hikayesi, aynı zamanda insan canını koruma mücadelesidir." dedi.

Kartoğlu, yeşil alan ve sosyal projelere de değinerek, "Başakşehir'de 14 milyon metrekare yeşil alan, 9 millet bahçesiyle İstanbul'un en yeşil ilçelerinden birisi olduk. Yeşil alan sadece çevre ve estetik değildir. Deprem gerçeğiyle yaşayan İstanbul. Bir şehirde yeşil alan üretemiyorsanız, afet alanları da üretemezsiniz. O yüzden ben buradan özellikle Başakşehir'in üretmiş olduğu yeşil alanlarla birlikte sadece yeşil alan değil, aynı zamanda afet ve toplanma alanlarının da çözüldüğünü duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

2019 yılından bu yana İBB yönetimi döneminde ne olduğunu soran Kartoğlu, şöyle konuştu:

"16 milyon insanımızın emanet edildiği İBB yönetimi, bu tablodan gereken dersi çıkardı mı? Maalesef hayır. Konut için gerekli bütçe ayrılmadı. Yeterli konut üretimi yapılmadı. Kentsel dönüşüm İBB'nin gündeminden tamamen çıkarıldı. Keşke seçim meydanlarında söz verilen 100 bin konutlara öncelik verilseydi de o konutlar yapılmış olsaydı. Üstelik İBB yönetimi hiçbir şey yapmamakla kalmadı, dönüşüm bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalara karşı davalar açıp, tıkayarak bizim gibi canla başla çalışan ilçe belediyelerinin de önünü kesti."

İstanbul'un konut stokunun sıkıntılı olduğunu belirten Kartoğlu, bunun hep birlikte gece gündüz çalışarak çözülmesi gerektiğini söyledi. Kartoğlu, deprem ve kentsel dönüşümün siyaset üstü bir konu olduğunu kaydetti.

"İstanbul halkına üzücü bir sonuç"

CHP'li Meclis Üyesi Nizamettin Kümeç, Başakşehir Belediyesinin niyetinin İBB ile çalışmak olmadığını, sadece eksikler konusunda eleştirmek olduğunu söyledi.

İBB'nin Başakşehir'de projeleri olduğunu anlatan Kümeç, ilçedeki sel sorununa ilişkin yatırımlardan ve yapılacak olan kapalı garajdan bahsetti.

Tekrar söz alan Yasin Kartoğlu ise CHP'li Meclis Üyesi Kümeç'in uzun konuştuğunu ama bir şey söylemediğini belirtti.

İstanbul'un yaşayan bir şehir olduğunu ve bu şehre yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Kartoğlu, "Keşke bir sürü yatırım olsaydı da, keşke on binlerce konutu büyükşehir dönüştürseydi de biz burada sadece teşekkür konuşması yapsaydık. Maalesef bu İstanbul halkına üzücü bir sonuç." dedi.

Başakşehir ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasındaki karşılıklı konuşmalar devam etti.

Mecliste daha sonra gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesi görüşüldü.

Tuzla'daki imar planı gündemden çıkarıldı

Bu sırada söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Kant, Meclis üyelerine paylaşılan gündemde, Tuzla'daki binlerce vatandaşı ilgilendiren ve geçen haftalarda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdikleri imar planına ilişkin gündem maddesinin yer aldığını söyledi.

Daha sonra düzeltme geçilen gündemde bu maddenin çıkarıldığını vurgulayan Kant, Tuzla'daki imar planı maddesinin neden gündemden çıkarıldığını sordu.

Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ ise bu konuyu bilmediğini belirterek, ilgili kişilerin kendisine bilgi verebileceğini dile getirdi.