Hülya hemşireyi öldüren eşi susma hakkını kullanıp, ifade vermedi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.