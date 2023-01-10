Hırvatistan Ulusal Turizm Kurulu Direktörü: Hırvatistan, Çinli Turistleri Karşılamaktan Çok Memnun

Çinli turistler Hırvatistan'ın Zagreb ve Dubrovnik gibi büyük kentlerinde yeniden görülmeye başlansa da Hırvatistan'ın Kovid-19 pandemisi öncesinde yılda 300.000 Çinli turisti ağırladığı düşünüldüğünde, ülkeye gelen Çinli turist sayısı hala çok az.

Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac köprüsünün açılış töreninde atılan havai fişekler görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)

Çinli turistler Hırvatistan'ın Zagreb ve Dubrovnik gibi büyük kentlerinde yeniden görülmeye başlansa da Hırvatistan'ın Kovid-19 pandemisi öncesinde yılda 300.000 Çinli turisti ağırladığı düşünüldüğünde, ülkeye gelen Çinli turist sayısı hala çok az.

ZAGREB, 10 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan Ulusal Turizm Kurulu (CNTB) Direktörü Kristjan Stanicic Pazartesi günü Xinhua'ya, Hırvatistan'ın Çinli turistlerin gelişinden çok memnun olduğunu söyledi.

Stanicic, "Çinli turistleri karşılamaktan çok memnunuz, çünkü onlar bizim sevgili misafirlerimiz" diyerek, turizm üzerinde çok olumsuz etkileri olan Kovid-19 pandemisi öncesinde Hırvatistan'ı her yıl 300.000 dolayında Çinli turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

Stanicic Çinli turistlerin Hırvatistan'ın Zagreb ve Dubrovnik gibi büyük kentlerinde yeniden görülmeye başlanmasına karşın, Hırvatistan'ın büyük turizm potansiyeli düşünüldüğünde ülkeye gelen Çinli turist sayısının hala çok az olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'nı gezen turistler, 5 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Kristina Stedul Fabac/Pixsell/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hırvatistan'a gelen Çinli turist sayısının Hırvatistan dahil Avrupa'ya uçak seferlerine bağlı olduğunun altını çizen Stanicic, Hırvatistan ile Çin arasında henüz doğrudan uçuş bulunmadığını belirtti.

Çin'in geçtiğimiz günlerde başlattığı Kovid-19 ile mücadelesini optimize etme ve Çin vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerini kademeli olarak eski durumuna getirme çabalarını hatırlatan Stanicic, "Çin ile Avrupa arasında normal uçuşların yakında yeniden başlamasını ve böylece Hırvatistan dahil olmak üzere Çin'den Avrupa'ya gelişlerin artmasını umuyoruz" dedi.

Stanicic dört yıl önce faaliyete geçen CNTB Shanghai bürosunun, Hırvatistan turizminin desteklenmesi için çevrimiçi atölye ve dijital fuarlar düzenleyerek yoğun çaba harcadığını belirterek 2023 yılından başlayarak Hırvatistan ekonomisinin temel direklerinden olan turizmi geliştirmek için yüz yüze faaliyetler de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik kontrolü için sıra bekleyen yolcular görülüyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

CNTB'nin Çin'i her zaman turizmin kalkınmasında odak ülke olarak gördüğünü belirten Stanicic, Hırvatistan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısının bir veya iki yıl içinde pandemi öncesi düzeylerine erişmesini umduğunu söyledi.

"Çinli turistlerin Hırvatistan'a gelmelerini ve kalmalarını kolaylaştıracak her şeyi yapacağız" dedi.