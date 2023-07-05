Hemşire eş katili: Tüfekle başına sıktım, polis geldiğinde kendime de sıkacaktım

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u (48) öldüren Mustafa Bulut (67), oğlunun anlatımından eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle intihar etmeye karar verdiğini, eşinin ise birlikte intihar etmeyi teklif ettiğini öne sürerek, "Bana ihaneti itiraf etti ve...