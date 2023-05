Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik"

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "Kahta'ya bağlı Eskitaş köyünde AKP Adıyaman İl Başkanı'nın kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik. Hakimin köye gidip sandık kurulu üyeleriyle ilgili işlem yaptığı yönünde de duyumumuz var. Bunu da yakından takip ediyoruz. Yine Mardin Kızıltepe İlçesi'ne bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayının yakınları topluca oy kullanmak istedi, duruma karşı çıkan müşahitlerimiz yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada AKP adayının yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup müşahitlerimize fiili saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iki arkadaşımız yaralandı ve arkadaşlarımızın tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde devam ediyor" dedi.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

"Her kent ve ilçeyi takip ediyoruz. Halkımızı bilgilendireceğiz. Önemli bir gerginlik yaşamadığımızı belirtmek isterim. Fakat hukuka aykırılıkların altını çizmek için gün boyu bunları sizlerle paylaşacağız. Partimizin, kadrolarımızın, görevli arkadaşlarımızın her kenti, her ilçeyi takip ettiğimiz bilinsin. Bu hukuka aykırılıkları saptadığımız eksiklikleri sizlerle paylaşacağız. Oy kullanma işlemleri devam ediyor gençler ve kadınlar başta olmak üzere Türkiye halklarına bir kez daha oy kullanma çağrısı yapıyoruz. Kullanılacak her oy Türkiye'nin demokratikleşmesine refah içerisinde yaşamamıza büyük katkı sağlayacaktır. Öncelikle sandığa gidip demokratik iradesini yansıtan her bir yurttaşımıza parti adına en içten teşekkürlerimizi, sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Unutulmasın ki halkın demokratik iradesine gölge düşürecek her işlem ileride soruşturmaya konu olacaktır. Seçim propaganda yasaklarının başlamasından sonra seçim yasaklarını ihlal eden devlet kurumlarının gücünü Erdoğan lehine propagandaya çeviren Fahrettin Altun ve Savcı Sayan başta olmak üzere tüm saray yetkilisi ve AKP'liler ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna deklere ediyoruz.

"OY KULLANAN GÖREVLİLERDEN MUTLAKA 142 BELGESİNİ ALIN"

15 Mayıs'ta Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargıya ulaşması için gerekli soruşturmaların yapılacağına inancımız tamdır. Sandık ve okullarda görevli polis memurlarının 142 No'lu belgeyi oy kullandıktan sonra sandık görevlilerine teslim etmediklerine dair yaygın bilgi aldık. Bunun nedeni seçimlerin ikinci tura kalması durumunda 'Bu belgeyi kullanacağız' demeleridir. Bu açıkça hukuka aykırıdır. Sandık kurulu üyelerine ve başkalarına buradan çağrımızı yineliyoruz: Oy kullanan görevlilerden mutlaka 142 belgesini alın. Mükerrer oy kullanılmasının önüne ancak bu şekilde geçileceğini hatırlatmak isteriz.

"YEŞİL SOL PARTİ SEÇMENİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İKİ BİN KİŞİNİN VATAN PARTİSİ SANDIK GÖREVLİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Yeşil Sol Parti seçmeni olduğunu düşündüğümüz, yaşı ilerlemiş ve okuryazar olmayan sayısı iki bini bulan kişinin Vatan Partisi'nin sandık görevlisi olduğunu öğrendik. Maalesef bu yurttaşlarımızın hiçbirinin bu konuda bilgisi yok. Sandık başına gittiklerinde kendilerine burada oy kullanamayacakları söylenmiş. Konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz gerekli girişimlerde bulundular. İlçe seçim kurullarıyla iletişime geçtiler. İlçe seçim kurullarında bunların adına düzenlenmiş görev belgeleri var. O görev belgeleriyle görevli oldukları yerlerde oy kullanabilecekler. Ama bu işlemlere imza atan Vatan Partisi'nin yerel yöneticileri hakkında suç bildiriminde bulunacağımızı buradan sizlere bildirmek istiyorum.

"URFA'NIN SİVEREK İLÇESİ ÇİNHİSAR MAHALLESİ'NDE, ÇİNHİSAR İLKOKULU'NDA AÇIK OY KULLANDIRILDIĞINI TESPİT ETTİK"

Urfa'nın Siverek ilçesi Çinhisar Mahallesi'nde, Çinhisar İlkokulu'nda açık oy kullandırıldığını tespit ettik. AKP'li yöneticiler ve ortakları açık oy kullandırılmak istenmesine karşı gerekli hukuksal girişimlerde bulunduk. İlçe seçim kurullarını bu konuda uyardık savcılıklara suç bildirimde bulunacağız. Bizler saraydan ve iktidardan nemalandıkları için halkın iradesine ipotek koymak isteyen yerel işbirlikçileri uyarıyoruz. Bu yaptıkları açıkça suçtur. Urfa halkı iradesine sahip çıkacaktır. Halkımızla birlikte tek bir oyun heba edilmemesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

"GİRESUN'DA ERDOĞAN PUSULALARINA ÖNCEDEN MÜHÜR VURULDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Yine Giresun'da Erdoğan pusulalarına önceden mühür vurulduğu iddia ediliyor. Bu sadece Giresun'da değil başka yerlerde de sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyeleri tarafından sabah oy pusulaları mühürlenirken bilinçli olarak veya bilinçsizce bu biçimde mühürlendiklerini tahmin ediyoruz. Çok sayıda oy pusulasında bu nedenle hile yapıldığı iddia ediliyor. YSK nezdinde girişimde bulunduk. Diğer siyasi partiler de YSK nezdinde girişimde bulundu. Bu oy pusulaları geçersiz sayılmayacak sandık kurulları tarafından geçersiz sayılması durumunda müşahit arkadaşlarımız ve itiraza yetkili arkadaşlarımız bunlara itiraz edecekler.

"MARDİN KIZILTEPE İLÇESİ'NE BAĞLI KIRSAL EŞME MAHALLESİ'NDE AKP ADAYININ YAKINLARI TOPLUCA OY KULLANMAK İSTEDİ"

Yine Kahta'ya bağlı Eskitaş köyünde AKP Adıyaman İl Başkanı'nın kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik. Hakimin köye gidip sandık kurulu üyeleriyle ilgili işlem yaptığı yönünde de duyumumuz var. Bunu da yakından takip ediyoruz. Yine Mardin Kızıltepe İlçesi'ne bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayının yakınları topluca oy kullanmak istedi, duruma karşı çıkan müşahitlerimiz yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada AKP adayının yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup müşahitlerimize fiili saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iki arkadaşımız yaralandı ve arkadaşlarımızın tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde devam ediyor."