Haberler

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin Harbiye'de aynı sahnede buluştu

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Hayko Cepkin Harbiye'de aynı sahnede buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi. İki perdelik gösteride Rus halk müzikleri ve askeri marşların ardından rock repertuvarı seslendirildi. Turne İzmir, Antalya, Adana ve Ankara'da devam edecek.

Dünyanın önde gelen müzik toplulukları arasında gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesi kapsamında Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin ile aynı sahneyi paylaştı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde Hayko Cepkin, Kızılordu Korosu'nun solistleri Maksim Maklakov ve Ekaterina Zhukova ile aynı sahnede buluştu.

Konserin açılışında konuşan Cepkin, "Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızılordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde." dedi.

İki perde olarak gerçekleşen konserin ilk perdesinde Kızılordu Korosu, Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve dans gösterilerini seyircilerin beğenisine sundu. İkinci perdede ise Cepkin'in rock repertuvarı, asırlık koro geleneği ile birleşerek modern rock tınılarını sahneye taşıdı.

İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile Hayko Cepkin, dört şehirde daha sahne alacak.

Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 3-4 Temmuz'da ise Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim

"Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim"
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik

Kongrede ortalık karıştı! İşte Davutoğlu'nun çileden çıktığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı