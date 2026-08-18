5 Yaşındaki Karan'ın Ameliyatı Başarılı Geçti: 'Bir Mucize Eseri Mermi Çekirdeği Orada Durmuş'

BEYLİKDÜZÜ'nde arkadaşının ailesine ait müstakil evin bahçesindeki havuzda oynarken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan Karan Aydınlısoy (5) ameliyat oldu. Vücudundaki merminin çıkarılması için yaklaşık 2,5 saatlik operasyona giren Karan'ın sağlık durumu iyi. Ameliyatı yapan göğüs cerrahı Doç. Dr Volkan Erdoğu "Kurşun, akciğere giden ana toplardamar ve havayolu bunların tam ortasına denk gelmiş ve bir mucize tam orada durmuş. Kurşun bir milim sağa gitse ana atardamara, bir milim sola gitse ana toplardamara, bir milim ileri gitse kalbe girecek. Ana atardamara çok yakındı, oradan sıyırdık. Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık" dedi.

Olay, 7 Temmuz Salı günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Karan Aydınlısoy okul çıkışında arkadaşının ailesinin Beylikdüzü'ndeki evine gitti. Karan, müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynarken, sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan oğlunu kucağına alan baba Cenk Aydınlısoy, Karan'ı en yakın hastaneye götürdü. Acil serviste yapılan müdahalede sırtından giren merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı ve kalbine giden ana damarların hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün boyunca yoğun bakımda kalan Karan, tedavisinin ardından 22 Temmuz'da taburcu edildi. Karan'ın vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyata alınmasına karar verildi.

AMELİYAT 2,5 SAAT SÜRDÜ

Karan özel bir hastanede bugün saat 10.00'da ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyata 2 göğüs cerrahı, kalp cerrahı ve anestezi ekibi girdi. 2,5 saatlik operasyona Kalp Cerrahı Doç. Dr. Ergin Arslanoğlu,göğüs cerrahı Prof. Dr. Ali Cevat Kutluk ve göğüs cerrahı Volkan Erdoğu ve anestezi ekibi girdi. Ameliyatın ardından Karan'ın birkaç gün daha yoğum bakımda kalacağı öğrenildi.

'ÇOCUĞUM NEDEN BÖYLE BİRŞEY YAŞIYOR'

Ameliyat öncesi Anne Naz Aydınlısoy, "Ona moral verebilecek hiçbir cümlem yoktu. Bizi buna mecbur bıraktıkları için çok kızgınım. Öylesine keyif eseri yaşanan bir şeyin, bedelini cezasını, sorumsuzluğunu biz yaşıyoruz. İlk defa benden öyle ayrıldı, tek başına gitti. 'Ben yanında olacağım, geleceğim' dedim. Bu süreçte sana iksir verecekler. O iksirle uyuyacaksın ama ben yanında olacağım, uyandığında kahramana dönüşeceksin, gücünü tekrar alacaksın demiştim. Şu an aşağıda korkuyordur. Ameliyathane kapısında 'Sen de benimle gel anne, benimle gelecek misin' dedi. Ben de ona 'Üstümü değişip geleceğim' dedim. İçeri girerken kafasını artık yastığına gömdü. Bebekken de öyleydi. Çok üzüldüğünde kafasını yastığına gömer. Biz ameliyattaki doktorlarımıza güveniyoruz. Kalp damar, göğüs cerrahi içeride, anestezi ekibi içeride. Hepsi bizim gönümüzü ferahlatarak bu ameliyata girdiler" dedi.

'BİR MUCİZE OLMUŞ VE MERMİ ÇEKİRDEĞİ ORADA DURMUŞ'

Ameliyatı yapan göğüs cerrahı Doç. Dr Volkan Erdoğu, "Güzel başarılı bir ameliyat oldu. Çocuğumuzun maalesef sırtından 1 kurşun girmiş ve ana atardamar, akciğere giden ana toplardamar ve havayolu bunların tam ortasına denk gelmiş ve bir mucize tam orada durmuş. Bir milim sağa gitse ana atardamara, bir milim sola gitse ana toplardamara, bir milim ileri gitse kalbe girecek şekilde bir mucize eseri mermi çekirdeği burada kalmış. Biz 3 kişi ekip halinde girdik. Kapalı bir ameliyat oldu. O açıdan bizim için mutluluk verici, çocuğa ekstradan çok büyük bir travma yaşatmadık. Bu, ana atardamara çok yakındı, oradan sıyırdık, akciğerin alt lobuna giden ana toplar damara çok yakındı, oradan da sıyırdık. Hava yolunun içine doğru nüfuz ediyordu, orayı da sıyırdık ve dolayısıyla hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik" ifadelerini kullandı.

'YOĞUNBAKIMDA UYANDI KENDİNDE; BİRKAÇ GÜN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Doç. Dr. Erdoğu, "Ameliyatta bir sıkıntımız da olmadı, başarılı bir ameliyat oldu. Şimdi yoğun bakımda, gerek ameliyat sürecinde gerek yoğun bakım takibinde bir hayati tehlikemiz tabii ki vardır ama şu ana kadar herşey yolunda. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak. Çocuğumuz şu an yoğun bakımda. Birkaç saat dursun bakalım; başarılı bir ameliyat geçti, ekip halinde çok güzel bir ameliyat yaptık. İnşallah sonuçları da iyi olur, çocuğumuz bir an önce sağlığına kavuşur. Şu günü atlatalım inşallah, yarın çok daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Hasta çok güzel uyandı. Uyandıktan sonra yoğun bakıma kadar eşlik ettik. İnanıyorum ki bu süreci çok iyi atlatacak, bence bundan sonra bir sorun çıkmayacak. En kısa sürede taburcu edeceğiz inşallah" dedi.

'BİZİM İÇİN KARAN'IN YENİDEN DOĞUŞU'

Başarılı geçen ameliyat sonrası konuşan anne Naz Aydınlısoy, "Çok mutluyuz. Biraz önce doktorumuzun da anlattığı gibi güzel geçti. Çok riskliydi ve o riskleri de bildiğimiz için gerçekten ameliyatın bittiğini bize haber verdiği süreye kadar nefesimiz tutuldu. Ama çok şükür şu an oğlumuz ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Sabırsızlıkla onu görmeyi bekliyorum. O kadar şu 37 gün içinde yıprandık ki şu an bizim için bayram diyebilirim. Bizim için Karan'ın yeniden doğuşu. Rabbimiz bize mucizesini tekrar yaşattı Şükürler olsun" dedi.

'KARAN'I BİR MUCİZE KURTARDI'

Baba Cenk Aydınlısoy ise, "Gerçekten bu süreç çok zor bir süreçti. O kadar uzun bir zaman gibi geldi ki sanki 37 yıl gibi; ama şükürler olsun, bugün çok zorlu bir ameliyata girdi. Doktorumuz iyi haberi verdi. O mermiyi oradan aldılar. Karan bizim için yeniden doğdu. Çok mutluyuz. Bunu kelimelerle tarif edemeyiz. Şimdi iddianame hazırlandı. 4 Eylül'de ilk duruşmamız var. Fakat iddianame kasten yaralamadan hazırlandı. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık. Bunun kesinlikle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz. Adli mercilerin bu itirazımızı göreceğini ve bu şahsı, bize yaşattıklarından ve çocuğumuza yaşattıklarından dolayı Ağır Ceza'da yargılayacağına inanıyoruz. Karan'ın içindeki mermi 1,5 santimetre Karan'ı bir mucize kurtardı. 1 milim daha gelseydi şu an Karan aramızda yoktu, Allah korudu. Bu şahıs sadece o gün onu yapmıyordu, daha önce de bu atışları gerçekleştiriyordu. Bu silahı çok iyi kullanılabilen profesyonel bir şahıs. O anda gelişen de bir olay değil. O sebeple kesinlikle bile isteğe yapıldığını düşünüyorum. Burada en önemli şey aslında anne babasının da yargılanması; çünkü onların da çok büyük sorumluluğu var. Herşey aileden başlar. Şimdi iddianame de verdiği savunmada şu var. 'Ben bu silahla bahçede oyun oynuyordum, ateş ediyordum' dedi. Bir kere bu silah oyun oynayacak bir silah değil. Bu, ölümcül gücü olan bir silahtan bahsediyoruz, çok tehlikeli olan bir silahtan bahsediyoruz. Bir kere, ifadesi bile yanlış bir ifade" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı