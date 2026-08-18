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Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle yaşanan olayla gündeme gelen 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, sarı-lacivertli kulübün daveti üzerine Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi. Minik Göktuğ'un Fenerbahçe formasıyla Boğa Heykeli'nin önünde verdiği poza beğeni yağdı.

  • Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forması çıkartılan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi ve Boğa Heykeli önünde Fenerbahçe formasıyla poz verdi.
  • Fenerbahçe Kulübü, Göktuğ ve babası Selami Alımcı'yı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Olympique Lyon karşılaşmasına davet etti.
  • Olayla ilgili olarak Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanan karşılaşmada babasıyla birlikte tribünde bulunan Göktuğ Alımcı'nın üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartılmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA FORMASI ÇIKARTILMIŞTI

Yaşanan olay sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana götürmüştü. Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü, yaşananların ardından Göktuğ ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçti. Sarı-lacivertliler, minik taraftar ile ailesini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Lyon karşılaşmasına davet etti.

Kulüp açıklamasında, "Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MİNİK GÖKTUĞ KADIKÖY'DE

Beklenen gün geldi ve Göktuğ, Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi. Minik taraftar bu kez Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli'nin önünde poz verdi. Verdiği poza beğeni yağdı.

Göktuğ, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşaması için avantaj arayacağı kritik mücadeleyi tribünden takip edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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