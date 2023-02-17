Hatay'da iki mucize daha; Mustafa ve Mehmet 261 saat sonra sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, depremden 261 saat sonra iki mucize yaşandı. 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 33 yaşındaki Mustafa Avcı, depremden 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Asrın felaketinin yıkıma yol açtığı illerden Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Akademi Hastanesi'nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. Yaralı ve oldukça bitkin olan depremzedeler, arama- kurtarma ekiplerinin oluşturduğu koridordan ambulansın bulunduğu bölüme götürülürken, çevredekiler ise alkışlarla bu mutluluğa ortak oldu.

Enkazda arama çalışmaları devam ediyor."