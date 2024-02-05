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Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

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6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi. Gelişmeyle ilgili Hatay Valiliği açıklamasında kentte eğitime günlük ara verildiği belirtildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Deprem Hatay Güncel Haberler

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