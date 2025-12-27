Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

"SÖZLERİMİZİ TUTMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"

Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız.

Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız sizlerle beraberiz. 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz

"TÜM SABOTAJLARA RAĞMEN BUGÜNE GELDİK"

Vaktimizin sınırlı olduğu şu dünyada milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah'a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık.

Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar etmek isteyen vicdansızlar vardı.

"ŞEHRİMİZİN ALTYAPISINI YENİLEDİK"

14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Depremzedelerimizin imdadına koştuk. Kumbarasındaki parayı depremzede kardeşine yollayan Muhammet'e kadar 7'den 70'e asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın atında kalmasını bekleyen vatan düşmanlarının sözlerine aldırmadan hareket ettik. Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. Defne'de başlayan Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su temelinin inşasına devam ediyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlara güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye güçlü bir Cumhur ittifakına ihtiyacı var. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını kimse engelleyemez.

Sosyal Konut projemizde deprem bölgesindeki illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hem Hatay'ımız hem deprem bölgesi için hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."