Hangi otomobil markası kime ait? - Haberler

Otomobil üreticileri son 20 yıldır birlikte üretim kapasitelerini artırdı. Bunun en büyük sebebi ise daha fazla üretim yaparken maliyetleri düşürebilmek. Örneğin Japon Nissan Motors, araçlarında kullanacağı bazı motor parçaları veya içerideki cam açma düğmeleri için Fransız Renault ile çalışabiliyor. Fakat bir de aynı çatı altında bulunduğu için ortak üretim yapan şirketler mevcut. Peki hangi otomobil markası kime ait?

Hangi otomobil markası kime ait? İşte tüm liste

Otomobil şirketlerinin yakın gelecekte daha fazla ortaklığa gittiğini göreceğiz. Hatta beklenmedik satın alımlarla da karşılaşmamız da mümkün. Zira tek çatı altında toplu üretim yapmak ve bir diğer üreticinin sahip olduğu gelişmiş teknolojileri kullanarak kendini bir adım ileri taşıyabilmek hepsinin ortak arzusu.

Zaten aşağıda paylaştığımız listeye baktığınız tahmin bile edemeyeceğiniz bazı şirketlerin günümüzdeki sahipleri şaşırtıcı olacaktır. Örneğin kaç kişi İngiliz bayrağı altında lüks SUV üreten Land Rover'ın Hindistanlı Tata şirketine ait olduğunu biliyor? İşte hangi otomobil markası kime ait merak edenler için tüm liste…

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