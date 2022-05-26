Hangi otomobil markası kime ait? - Haberler

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Hangi otomobil markası kime ait?

Shiftdelete - Güncel
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Hangi otomobil markası kime ait?

Hangi otomobil markası kime ait diye merak ediyorsanız sizin için tüm üreticileri, ülkelerini ve güncel sahiplerini paylaşıyoruz.

Otomobil üreticileri son 20 yıldır birlikte üretim kapasitelerini artırdı. Bunun en büyük sebebi ise daha fazla üretim yaparken maliyetleri düşürebilmek. Örneğin Japon Nissan Motors, araçlarında kullanacağı bazı motor parçaları veya içerideki cam açma düğmeleri için Fransız Renault ile çalışabiliyor. Fakat bir de aynı çatı altında bulunduğu için ortak üretim yapan şirketler mevcut. Peki hangi otomobil markası kime ait?

Hangi otomobil markası kime ait? İşte tüm liste

Otomobil şirketlerinin yakın gelecekte daha fazla ortaklığa gittiğini göreceğiz. Hatta beklenmedik satın alımlarla da karşılaşmamız da mümkün. Zira tek çatı altında toplu üretim yapmak ve bir diğer üreticinin sahip olduğu gelişmiş teknolojileri kullanarak kendini bir adım ileri taşıyabilmek hepsinin ortak arzusu.

Zaten aşağıda paylaştığımız listeye baktığınız tahmin bile edemeyeceğiniz bazı şirketlerin günümüzdeki sahipleri şaşırtıcı olacaktır. Örneğin kaç kişi İngiliz bayrağı altında lüks SUV üreten Land Rover'ın Hindistanlı Tata şirketine ait olduğunu biliyor? İşte hangi otomobil markası kime ait merak edenler için tüm liste…

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MarkaÜlkeKime ait
Alfa RomeoİtalyaFiat GroupAudiAlmanyaVolkswagen GroupBentleyİngiltereVolkswagen GroupBMWAlmanyaBMW (Bayerische Motoren Werke AG)BugattiFransaVolkswagen GroupChevroletAmerikaGeneral Motors CompanyChryslerAmerikaFCA (Fiat Chrysler Automobiles)CheryÇinChery Automobile Co.CitroenFransaPSA GroupeDaciaRomanyaRenaultDaewooGüney KoreGM DaewooDaihatsuJaponyaDaihatsu MotorDFMÇinDongfeng Motor CompanyDodgeAmerikaFCA (Fiat Chrysler Automobiles)FerrariİtalyaFiat GroupFiatİtalyaFiat GroupFordAmerikaFord Motor CompanyGMCAmerikaGeneral Motors CompanyHondaJaponyaHonda Motor CompanyHummerAmerikaGeneral Motors CompanyHyundaiGüney KoreHyundai Motors CompanyInfinitiJaponyaNissan MotorsJaguarİngiltereTata MotorsJeepAmerikaChryslerKiaGüney KoreKia MotorsLadaRusyaRenaultLamborghiniİtalyaVolkswagen GroupLand Roverİngiltere-HindistanTata MotorsLexusJaponyaToyota Motor Corporation

MarkaÜlkeKime ait
LotusİngiltereProton Sdn.BhdMaseratiİtalyaFiat GroupMazdaJaponyaMazda Motor CorporationMercedes-BenzAlmanyaDaimler AGMiniİngiltere-AlmanyaBMW (Bayerische Motoren Werke AG)MitsubishiJaponyaMitsubishi MotorsNissanJaponyaNissan MotorsOpelAlmanyaPSA GroupePeugeotFransaPSA GroupePorscheAlmanyaVolkswagen GroupRenaultFransaRenaultSaabİsveçSaab AB (Svenska Aeroplan AktieBolaget)SeatİspanyaVolkswagen GroupSkodaÇek CumhuriyetiVolkswagen GroupSmartAlmanyaDaimler AGSsangYongGüney KoreSsangyong MotorSubaruJaponyaFuji Heavy Industries &Toyota FHISuzukiJaponyaSuzuki MotorTataHindistanTata GroupToggTürkiyeTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu:

Anadolu Grubu (yüzde 23)

BMC (yüzde 23)

Turkcell (yüzde 23)

Zorlu Holding (yüzde 23)

TOBB (yüzde 8)

ToyotaJaponyaToyota Motor CorporationVolkswagenAlmanyaVolkswagen GroupVolvoİsveç – ÇinGeely

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Volkswagen, Otomobil, Japonya, Fiat, Güncel, Haberler

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