Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
Güncelleme:
Hamas, Gazze'deki yerinden edilmiş ailelerin sığındığı çadırların yağmur sularıyla dolması sonrası uluslararası topluma ve ateşkes garantörlerine acil yardım çağrısında bulundu. Çadırda kalan ailelerin yaşadığı trajedi fotoğraflara yansıdı.

Hamas, yerinden edilmiş ailelerin sığındığı çadırların yağmur suları altında kaldığı Gazze'deki insani trajediye son verilmesi için uluslararası topluma ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine çağrıda bulundu.

GAZZE'DE ÇADIRLARI SU BASTI

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Gazze'de korkulan oldu. Yağan yağmurla birlikte zaten kullanılamayacak durumda olan çadırlar ve barınaklar su altında kaldı. Binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar, çamur deryasına döndü.

HAMAS'TAN YARDIM ÇAĞRISI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmanın garantörlerini, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Gazze'ye insani, tıbbi ve barınma malzemelerinin gönderilmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BİNLERCE KİŞİ AÇIKTA KALDI

Açıklamada, soğuk hava dalgasının Gazze'yi etkisi altına alması ve yağmur sularının çadırlara dolmasıyla çadır kentlerin çamur deryasına döndüğü ve binlerce kişinin kış soğuğunda açıkta kaldığı kaydedildi.

Gazze'deki trajik durumun, yardım ve barınma malzemesi ihtiyacının aciliyetini ve zorunluluğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

"GAZZE'YE YARDIM ELİ UZATMA KONUSUNDA ACZİYET VAR"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de çadırları su basmasıyla insani trajedinin daha da büyüdüğünü ifade ettii. Uluslararası toplumu bu trajedi karşısında ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Kasım, "Arap ve İslam aleminin, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım eli uzatma konusundaki acziyeti, İsrail yönetimini Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırma ve insani dramı artırmaya sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edildi. Altyapının tahrip edildiği, çadır ve konteyner gibi geçici barınak girişinin de yok denecek kadar az olduğu Gazze'de bugün yağan yağmurla birlikte Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
