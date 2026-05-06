Haberler

Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi

Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın Konyaspor’a elenmesinin ardından Sergen Yalçın’ın soyunma odasında istifa kararı aldığı, yönetimin ise deneyimli hocayı vazgeçirdiği iddia edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a son dakikada mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ KUPAYA VEDA ETTİ

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında Konyaspor’a 90+8. dakikada Enis Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti.

TARAFTARDAN “İSTİFA” TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük tepki oluştu. Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik “istifa” tezahüratlarında bulundu.

SOYUNMA ODASINDA KARARINI AÇIKLADI İDDİASI

Sercan Dikme’nin haberine göre yoğun tepkinin ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın’ın görevi bırakma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yöneticilerin devreye girerek deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMASI BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelere rağmen Sergen Yalçın’ın, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi

İstanbul piyasasına sürülecekti! Değerleri tam 28.5 milyon TL
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevdet48:

Kendi maçına iddia yapan adamdan ne bekliyorsunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!

Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak

Korkulan oluyor! Ölüm gemisinde 8 haftalık karantina alarmı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı

3 yıl “kaza” sanıldı! gerçek kriminal raporla ortaya çıktı