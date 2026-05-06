ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye hava saldırısı düzenleyerek 3 narko-teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyon, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla gerçekleştirildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

