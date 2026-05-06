Haberler

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil Haber Videosunu İzle
Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin’in Sichuan eyaletindeki bir macera parkında yaşanan bungee salıncağı kazası faciayla sonuçlandı. Görüntülerde görevlilere "Bağlantı sıkı değil" diye bağırdığı görülen kadın, platformdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından macera parkının faaliyetleri 10 Mayıs’a kadar geçici olarak durduruldu.

  • Çin'in Sichuan eyaletindeki bir macera parkında bungee salıncağı kazasında güvenlik halatı düzgün bağlanmadığı için bir kadın hayatını kaybetti.
  • Kadın, platformdan atılmadan önce 'halat bağlı değil' diye bağırdı.
  • Olay sonrası macera parkı 10 Mayıs'a kadar kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

Çin’in Sichuan eyaletinde bir macera parkında yaşanan bungee salıncağı kazası faciayla sonuçlandı. Güvenlik halatının düzgün bağlanmadığını söyleyen kadın, platformdan fırlatıldıktan sonra kanyona düşerek hayatını kaybetti.

“HALAT BAĞLI DEĞİL” DİYE UYARDI

Çin basınında yer alan haberlere göre olay, 3 Mayıs 2026’da Huaying yakınlarındaki bir macera parkında meydana geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadının emniyet kemeri ve halatlarla salıncağa bağlandığı görüldü.

Kadın daha sonra mekanik sistemle platformun kenarına doğru çekildi. Görüntülerde, platformun ucuna yaklaşırken kadının ağlayarak “halat bağlı değil” diye bağırdığı duyuldu.

KANYONA DÜŞTÜ

Kısa süre sonra kadının platformdan aşağı düştüğü görüldü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

TESİS GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bungee işletmesinden bir yetkili, şirketin hayatını kaybeden kadının ailesiyle iletişim halinde olduğunu açıkladı. Olayın ardından macera parkının faaliyetleri 10 Mayıs’a kadar geçici olarak durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Huaying Şehir Yönetimi tarafından olayla ilgili soruşturma komitesi kurulduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu

Kübra'nın katilleri yakalandı! Genç kıza yaptıkları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

34 yıllık ucuz havacılık devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

Savaş sonrası bir ilk yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

34 yıllık ucuz havacılık devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti