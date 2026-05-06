Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Temmuz ayı yaklaşırken emekliler için hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşti.

%14,64’LÜK ZAM ŞİMDİDEN GARANTİ

Ocak (%4.84), Şubat (%2.96), Mart (%1.94) ve Nisan (%4.18) ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64 oranında zam kesinleşti. Bu oran, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının tabanını oluşturuyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ %18,5

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları zam oranının daha da artabileceğine işaret ediyor. Ekonomistlerin Mayıs için %1.82, Haziran için ise %1.52 enflasyon tahminleri gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,5 seviyesine ulaşacak.

TAHMİNİ MAAŞ TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

%18,5’lik zam senaryosuna göre emekli maaşlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

20 bin TL maaş alan emekli: 23 bin 700 TL

25 bin TL maaş alan emekli: 29 bin 625 TL

30 bin TL maaş alan emekli: 35 bin 550 TL

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Temmuz ayında yapılacak artış yalnızca kök maaşları değil, ek ödemeleri de kapsayacak. Hükümetin gündeminde ise en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi bulunuyor. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte taban aylığın da aynı doğrultuda artırılması bekleniyor.

KRİTİK TARİH: 3 TEMMUZ

Emeklilerin alacağı kesin zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tarihten sonra yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte yeni maaşların hesaplara yatırılması planlanıyor.