Haberler

Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu

Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran savaşı nedeniyle gerginliğin zirve yaptığı Hürmüz Boğazı’ndan geçen Fransız CMA CGM şirketine ait “San Antonio” adlı kargo gemisi saldırıya uğradı. Olayda mürettebattan yaralananlar olurken gemide ciddi hasar meydana geldi.

  • Fransız lojistik şirketi CMA CGM'ye ait 'San Antonio' adlı kargo gemisi Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı.
  • Saldırıda gemide ciddi hasar oluştu ve mürettebat arasında yaralananlar oldu.
  • Yaralı mürettebat tahliye edilerek tıbbi tedavi altına alındı.

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasında yükselen gerilim, sivil deniz taşımacılığını etkilemeye devam ediyor. Fransız lojistik şirketi CMA CGM’ye ait “San Antonio” isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında saldırıya uğradı.

CİDDİ HASAR OLUŞTU

Fransız deniz taşımacılığı devi CMA CGM, filosunda yer alan “San Antonio” adlı geminin dün Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği sırada hedef alındığını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, saldırı nedeniyle gemide ciddi hasar meydana geldiği ve mürettebat arasında yaralananların bulunduğu belirtildi.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

CMA CGM’nin açıklamasında, saldırının ardından yaralanan mürettebat için acil tahliye operasyonu başlatıldığı ifade edildi. Yaralı personelin gemiden çıkarılarak tıbbi tedavi altına alındığı aktarılırken, sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı merkezli artan karşılıklı hamlelerin bölgedeki güvenlik riskini büyüttüğü değerlendiriliyor.  Fransız yetkililer ise saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

Çin'den İran'a Trump'ı can evinden vuracak destek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

valla kim neyin üstünde bilmem ben gayet rahat koltuğun üzerinde bir ayağımı plastik tabureye uzatmış rahat telaşsız şekilde demlediğim çayı içiyorum sizede tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı
ABD ordusu uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti

Talimatı verdi, uçaklar bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde

Yorumcuyken Konyaspor için söylediklerine bakar mısınız