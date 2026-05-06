Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasında yükselen gerilim, sivil deniz taşımacılığını etkilemeye devam ediyor. Fransız lojistik şirketi CMA CGM’ye ait “San Antonio” isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında saldırıya uğradı.

CİDDİ HASAR OLUŞTU

Fransız deniz taşımacılığı devi CMA CGM, filosunda yer alan “San Antonio” adlı geminin dün Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği sırada hedef alındığını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, saldırı nedeniyle gemide ciddi hasar meydana geldiği ve mürettebat arasında yaralananların bulunduğu belirtildi.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

CMA CGM’nin açıklamasında, saldırının ardından yaralanan mürettebat için acil tahliye operasyonu başlatıldığı ifade edildi. Yaralı personelin gemiden çıkarılarak tıbbi tedavi altına alındığı aktarılırken, sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı merkezli artan karşılıklı hamlelerin bölgedeki güvenlik riskini büyüttüğü değerlendiriliyor. Fransız yetkililer ise saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.