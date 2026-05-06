Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın antrenmanlara ve maçlara yanında seccade ile gitmesi büyük ilgi gördü. Genç yıldızın görüntüleri kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Kenan Yıldız’a destek ve takdir mesajları paylaştı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI
Genç yıldızın yanında taşıdığı seccade ile tesislere giriş yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
TAKDİR MESAJLARI PAYLAŞILDI
Kenan Yıldız’ın bu davranışı birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada milli futbolcu için çok sayıda destek ve övgü mesajı paylaşıldı.
PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR
Juventus formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, hem performansı hem de saha dışındaki tavırlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.