Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde Çin’e resmi ziyarette bulundu. Arakçi, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmenin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına ilişkin önemli mesajlar verildi. Açıklamada, “İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur” ifadeleri yer aldı.

ARAKÇİ: ADİL VE KAPSAMLI BİR ANLAŞMAYI KABUL EDİYORUZ

Görüşmede Arakçi, Çin'in ABD-İsrail'in saldırganlığına karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Çin'i İran'ın yakın dostu olarak nitelendiren Arakçi, mevcut koşullar altında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

ABD ile savaşın sona erdirilmesi için arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine ilişkin Arakçi, şunları kaydetti:

"Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz. Bize karşı başlatılan savaş, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun net bir ihlalidir. Müzakerelerde meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

WANG Yİ: BÖLGE KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASINDAN GEÇİYOR

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu belirterek, savaşı tamamen sona erdirecek tam bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Wang Yi, şu ifadeleri kullandı:

"Gerilimleri azaltma çabalarımızı sürdürmeye hazırız. Tam bir ateşkesin sağlanması gerekli ve kaçınılmazdır. Bölge kritik bir dönüm noktasından geçiyor ve iki taraf arasında doğrudan görüşmeler şart."

GERİLİM GÖLGESİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ziyaret, İran ile ABD arasında devam eden gerilim ve nükleer program tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. Çin’in açıklaması, bölgedeki diplomatik dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.