Kararını verdi! Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına o ismi getirecek

Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler Aziz Yıldırım’a çevrildi. Yıldırım’ın aday olması halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği iddia edildi.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı giderek artarken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın alacağı karar merak konusu oldu. Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeniden Yıldırım’a çevrildi.

AYDINLAR KARARINI AÇIKLADI

Başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, seçim yarışına girmeyeceğini resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ın nasıl bir yol izleyeceği konuşulmaya başlandı.

“YOLUMA DEVAM EDECEĞİM” İDDİASI

Sabah’ın haberine göre daha önce “Eğer Mehmet Ali Aydınlar adaysa ben de karşısına çıkarım” dediği öne sürülen Aziz Yıldırım’ın, son gelişmeler sonrası adaylık konusunda geri adım atmadığı belirtildi. Haberde, Yıldırım’ın yakın çevresine “Ben yoluma devam edeceğim” dediği iddia edildi.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bugün adaylık açıklaması yapması beklenen Aziz Yıldırım’a camiadan büyük destek olduğu aktarılırken, başkan adaylarından Barış Göktürk’ün de Yıldırım’ın listesinde yer alabileceği ifade edildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Teknik direktör konusunda da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Domenico Tedesco’nun ayrılığı sonrası birçok teknik adamın adı gündeme gelirken, Aziz Yıldırım’ın takımın başına getirmek istediği ismin Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Haberde, Yıldırım’ın seçilmesi halinde tecrübeli teknik direktöre imza attırmayı planladığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
