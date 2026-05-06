Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Trump’ın İran açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, gram altının 6 bin 800 lira seviyelerine yaklaşmasına neden olurken, fiyatlardaki hareketlilik vatandaşların yeniden kuyumculara yönelmesine yol açtı.

  • Ons altın, 5 haftanın en düşük seviyesi olan 4.513 dolardan 4.666 dolara yükseldi.
  • Gram altın 6.786 liraya, Kapalıçarşı'da 6.818 liraya çıktı.
  • Brent petrol varil fiyatı, Trump'ın İran açıklamaları sonrası yüzde 3,3 düşüşle 108,27 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamaları piyasalarda yön değişimine neden oldu. Trump’ın olumlu mesajları sonrası altın yükselişe geçerken, petrol fiyatları düşüşe yöneldi.

İRAN AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtirken, İran tarafı da bu açıklamaları doğruladı. Bu gelişme, piyasalarda tansiyonun düşeceği beklentisini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altın, yaklaşık 5 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dün 4 bin 513 dolara kadar gerileyen ons altın, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti ve sabah saat 10.06 itibarıyla 4 bin 666 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın da ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki hareketlilikle birlikte artış gösterdi. Gram altın aynı saatlerde 6 bin 786 lira seviyesine yükselirken, Kapalıçarşı’da fiyat 6 bin 818 liraya kadar çıktı. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası vatandaşlar kuyumculara akın etti. 

GÜMÜŞTE DE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Ons gümüş de Trump’ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dün 72,43 dolara kadar gerileyen gümüş, yeni günde 75,95 dolar seviyesine çıktı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları ise açıklamaların ardından düşüşe geçti. Dün 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,3 gerileyerek 110 dolardan kapanış yaptı. Bugün sabah saatlerinde Brent petrol 108,27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ ETKİLİ

Orta Doğu’daki gerilim sürecinde petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon baskısını artırırken, merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi güç kazandı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere eşlik etmeyi amaçlayan askeri refakat görevine ara verildiğini açıkladı. Bu kararın, İran’la yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme doğrultusunda alındığı belirtildi. Savunma Bakanı Hegseth’in de “ateşkesin devam ettiğini” açıklaması, bölgedeki tansiyonun düştüğü yönündeki beklentileri artırdı.

Olgun Kızıltepe
