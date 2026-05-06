Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

İtalyan basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Kenan Yıldız’ı transfer etmek istediğini ve genç yıldızın İspanyol devinin gündeminde yer aldığını yazdı.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, genç yıldızın Real Madrid’in radarında olduğunu yazdı.

FLORENTINO PEREZ’İN LİSTESİNDE

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Kenan Yıldız’ı kadroda görmek istediği belirtildi. Haberde, “Kenan’ın Perez’in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğu sır değil” ifadeleri kullanıldı.

JUVENTUS’TA AYRILIK İHTİMALİ

İtalyan ekibinin gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde ekonomik açıdan tasarruf planı uygulayabileceği aktarıldı. Bu durumda kadroda hiçbir oyuncunun “dokunulmaz” olmayacağı ve Kenan Yıldız’ın da satış ihtimali bulunan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

REAL MADRID YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Haberde ayrıca Real Madrid’in sezon sonunda kadroda değişiklik yapmayı planladığı belirtildi. İspanyol devinin, Avrupa’da çeyrek finalde elenmesinin ardından yeni bir yapılanmaya hazırlanabileceği öne sürüldü.

VINICIUS VE MBAPPE DETAYI

Kenan Yıldız’ın başarılı performansına rağmen Real Madrid’de forma rekabetinin kolay olmayacağına dikkat çekildi. Genç oyuncunun, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede görev yaptığı hatırlatıldı.

ARDA GÜLER DETAYI

Kenan Yıldız’ın yakın arkadaşlarından biri olan Arda Güler ile milli takımda uzun süredir birlikte forma giydiği belirtildi. İki genç yıldız, Türkiye Milli Takımı’nın farklı yaş kategorileri ve A Milli Takım’da toplam 33 maçta birlikte oynadı.

PERFORMANSIYLA PARLADI

Bu sezon Juventus formasıyla 45 karşılaşmada görev yapan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

