CHP kurultay davası ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor. Usulsüzlük iddiaları ile açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

CEZASI İSTENENLER

Daha önce 4 defa ertelenen davada, hali hazırda İBB soruşturması nedeni ile tutuklu bulunan ve Silivri'de yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 isim için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASI KURULTAY DAVASINA EKLENDİ

Ankara'daki mahkeme, geçtiğimiz günlerde yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da görülmekte olan Aziz İhsan Aktaş davanın iddianamesini incelemek üzere talep etti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına yönelik açılan ceza davasının 23 Şubat tarihli üçüncü celsesinde; mevcut dosyanın, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davası ile birleştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştu.

DAVA ERTELENDİ, SOYTEKİN DİNLENECEK

Duruşma savcısı “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

Davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin dün yaptığı konuşmada, “Yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umuduna butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı toprak ol bağrında güller yetişsin” açıklamasını yapmıştı.

BAHÇELİ DE YORUM YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayarak 'mutlak butlan' tartışmasına dahil olmuştu.

Bahçeli, "CHP’nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.