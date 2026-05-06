Trump küçük kızın boyuyla dalga geçti: Bu boyla smaç atabiliyor musun?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki çocuklarla sohbeti tepki çekti. Voleybol oynadığını söyleyen küçük bir kıza “Bu boyunla smaç atabiliyor musun, yükseğe zıplayabiliyor musun?” diye soran Trump’ın sözleri tartışma yarattı. Küçük kızın sakin ve saygılı tavrı dikkat çekti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında voleybol oynadığını söyleyen bir kız çocuğuna 'Bu boyunla smaç atabiliyor musun?' diyerek boyuyla dalga geçti.
  • Küçük kız Trump'ın sorusuna 'Pek değil' yanıtını verdi.
  • Trump'ın sözleri sosyal medyada eleştirilere yol açtı; bazı kullanıcılar yorumları 'gereksiz' ve 'incitici' buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, küçük bir kız çocuğuna söylediği sözlerle gündem oldu. Oval Ofis’te çocuklarla sohbet eden Trump’ın, voleybol oynadığını söyleyen kız çocuğunun boyuyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tartışma yarattı.

"BU BOYUNLA SMAÇ ATABİLİYOR MUSUN?"

Basın toplantısı sırasında çocuklarla sohbet eden Donald Trump, küçük bir kız çocuğuna sporla ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Kız çocuğu voleybol oynadığını ve yaz aylarında futbola başlamayı düşündüğünü söyledi.

Bunun üzerine Trump, “Bu boyunla smaç atabiliyor musun? Yükseğe zıplayabiliyor musun?” ifadelerini kullandı. Küçük kız ise sakin bir şekilde “Pek değil” yanıtını verdi.

Trump daha sonra, “Futbol daha iyi olabilir” diyerek konuşmasını sürdürdü.

KÜÇÜK KIZIN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan diyalog sırasında küçük kız çocuğunun sakin ve saygılı tavrı dikkat çekti. Trump’ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ABD Başkanı’nın ifadelerini eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump’ın yorumlarını “gereksiz” ve “incitici” olarak değerlendirirken, bazıları ise konuşmanın şaka amaçlı yapıldığını savundu.

Oval Ofis’te yaşanan anlara ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Özellikle Trump’ın küçük kızın fiziksel özellikleri üzerinden yaptığı yorumlar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Yakupcan Aydemir
