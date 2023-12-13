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Hamas, İsrail'e uyarıda bulundu: Kayıplarınızın faturası artacak

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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdürdüğü sürece, 'kayıplarının faturasının artacağı' uyarısında bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kayıplarının artması, ordunun ve komutanların başarısızlığını teyit ettiği belirtildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdürdüğü sürece, "kayıplarının faturasının artacağı" uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda Eş-Şucaiye Mahallesi'nde çoğu subay, 10 askerinin öldürüldüğünü açıklaması ve birçok cephede kayıplarının artması, ordunun ve komutanların başarısızlığını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistinli grupların, "Gazze'yi işgalcilere mezar yapma" vaadini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Faşist İsrail ordusu, her gün öldürülen onlarca ölü ve yaralı askerlerini umursamamaktadır. Gazze'den çekilmekten başka seçeneğiniz yok. Burada kaldığınız süre ne kadar artarsa ölümlerinizin ve kayıplarınızın faturası da artacak. Buradan hayal kırıklığı içinde çıkacaksınız." denildi.

İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Son açıklananla İsrail ordusundan ölen asker sayısı 115'e çıkarken, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısı ise 444 oldu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı ve ağır yaralı biçimde hastanede 135 askerin tedavi gördüğü paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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